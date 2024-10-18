金鐘獎／節目得獎「編劇突送急診」！導演揭送醫原因　本人發聲曝真相

記者田暐瑋／綜合報導

第59屆金鐘獎「節目類」頒獎典禮18日登場，《吉日良辰客家封》得到生活風格節目獎，團隊上台致詞時，透露編劇彭皓昀剛剛突然送急診，疑似是因為太過緊張，導演李嘉元也特地感謝：「謝謝他美麗的文字，讓我們的節目更好。」

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▲第59屆金鐘獎，生活風格節目獎，《吉日良辰客家封》導演。（圖／翻攝自YouTube／金鐘獎 Golden Bell Awards）



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《吉日良辰客家封》導演李嘉元上台領獎時，透露編劇彭皓昀剛送急診，引發網友議論，有好友在臉書發文TAG彭皓昀本人，他稍早也現身回應：「門診啦！」親口證實健康狀況無虞。

▲彭皓昀疑似送急診。（圖／翻攝自臉書）



生活風格節目主持人獎則由《青春愛讀書》謝哲青奪下，由於他人在國外來不及趕回台灣，由代領人上台致詞，「感謝很多作家、出版社和學生們，犧牲週末的假期到青春愛讀書來，跟我們大家一起閱讀、一起成長，哲青最喜歡做的三件事就是閱讀、旅行跟主持節目．感謝大愛台給他這個機會主持這麼優質的節目，我們會繼續努力。」

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▲第59屆金鐘獎，生活風格節目主持人獎，《青春愛讀書》謝哲青。（圖／翻攝自YouTube／金鐘獎 Golden Bell Awards）



《吉日良辰客家封》試著以人與料理的故事，建立與客家概念的連結與對照，勾勒客家飲食多元豐富的面向。從廚房到工廠，從農村到都市，節目也呈現了當代客家料理的生產，不僅是藏匿家戶的私房手作，也包含通路廣布的市場商品。在各式各樣的生產關係中，我們看到了客家人的人情，也看到了客家人與非客家人的族群關係，這些來自四面八方的人們，因一道道的料理而聚在一起，賦予所謂的傳統料理有了更為當代的滋味。

▲編劇彭皓昀（中）。（圖／翻攝自臉書）



主持人謝哲青憑藉深厚的閱讀基底與精湛的主持功力，更是三度入圍金鐘獎教育文化節目主持人獎及兒童少年節目主持人獎。他的理念就是希望「旅行不僅是地理上的移動，更重要的是過程中心靈的感悟與轉變」，不同的作家將自己對土地的感受化為文字，讀者則可以透過閱讀，共享他們對於土地情感。

