金鐘獎／打敗《哈林小隊》！　大霈《換個爸媽過幾天》奪第2獎

記者田暐瑋／綜合報導

第59屆金鐘獎「節目類」頒獎典禮18日登場，節目類導播獎由《2023 hito流行音樂頒獎典禮》許志高奪得；節目類節目創新獎由《換個爸媽過幾天》奪下第2獎。

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許志高奪下導播獎，上台時激動哽咽：「直播大型頒獎典禮非常考驗耐力體力和專注力，感謝陪我一起打仗的團隊，四天的腦力激盪和體力消耗，我們做到了也做得很棒，辛苦了，感謝身邊默默努力的大家，還有我自己，我們終於被看見了謝謝！」

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▲第59屆金鐘獎節目類頒獎典禮，節目類導播獎，許志高/2023 hito 流行音樂頒獎典禮。（圖／記者林敬旻攝）

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《換個爸媽過幾天》擊敗《哈林小隊》奪下第2個獎，節目起源於一句小孩子常說的牢騷話「如果可以換個爸媽有多好」，透過易子而教的社會實驗，讓青少年離家當別人家的孩子幾天，替原生家庭本來難解的親子問題帶來短暫的抽離！這場大膽的社會實驗不僅挑戰華人「家醜不外揚」的傳統價值觀，也試圖破除「家和萬事興」的表面和平，透過主持人大霈與精神科馬大元醫師的引導下，陪著親子一起探討衝突原因以及解法，也同時看到青少年探索自我的歷程，為自己家中帶來新的養分。

▲第59屆金鐘獎，節目類節目創新獎，《換個爸媽過幾天》。（圖／翻攝自YouTube／金鐘獎 Golden Bell Awards）

