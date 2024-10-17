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日天團「RADWIMPS」隊長桑原彰宣布退團！公司證實：理念逐漸不同

記者劉宛欣／綜合報導

日本搖滾樂團「RADWIMPS」於17日宣布，成員桑原彰將正式退出樂團。這個消息在官方網站上以「通知」的形式發布，震驚了廣大粉絲。聲明中表示：「桑原彰將於2023年10月17日退出RADWIMPS。對於支持我們的粉絲以及相關人士，突然傳達這樣的消息，深感抱歉。」至於桑原退出的原因，樂團解釋是由於多年來成員間的想法和理念逐漸出現差異，經過多次討論後，最終決定分開。

▲RADWIMPS睽違5年來台。（圖／Takeshi Yao提供）

▲RADWIMPS來台開唱多次。（圖／Takeshi Yao提供）

聲明中同時強調，儘管桑原離開，RADWIMPS將繼續邁向明年迎接主流出道20周年的里程碑。「我們會帶著對大家的感謝，與樂團成員和工作人員一同全力前行。希望大家能夠繼續溫暖地支持RADWIMPS及桑原彰。」聲明中充滿了對未來的期許與感恩。

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桑原彰在個人聲明中回顧了這段超過20年的樂團生涯，他表示：「這段與成員一同奔馳的時光，是我的寶物。謝謝你們讓我經歷了無數如夢一般的體驗。我會繼續支持樂團的未來。」他也向粉絲表達歉意，對於突然的離開感到抱歉，但希望大家能夠理解並繼續支持樂團。

▲RADWIMPS吉他手桑原彰出軌。（圖／翻攝自Instagram／kuwakuwakuwakuwa0404）

▲桑原彰選擇退團。（圖／翻攝自Instagram／kuwakuwakuwakuwa0404）

其他成員也送上了祝福，主唱野田洋次郎表示：「從15歲開始能一起演奏音樂，我由衷感謝。未來我會一直支持桑原的人生。」武田祐介則說：「雖然我們選擇了不同的道路，但這是為了找到更舒適的歸屬所作出的決定。感謝桑原一路以來的陪伴與努力，作為夥伴與朋友，我衷心祝福他的未來能夠幸福。」

「RADWIMPS」成立於2001年，並在2005年憑藉單曲〈25コ目の染色体〉正式主流出道。近年來為為新海誠動畫電影《你的名字。》、《鈴芽之旅》等創作主題曲再登巔峰，是日本頂尖樂團，幾度登上《紅白歌合戰》，在全球都擁有廣大樂迷群。

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