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小A辣餐廳被認出「遭酸人妖」！　17字高EQ霸氣回擊

記者王靖淳／綜合報導

網紅小A辣今（17）日透過Threads發文透露，她在去餐廳買食物時遭一群男路人認出，結果對方開始一場關於「誰可以、誰不行」的討論，甚至還當著她的面稱她為人妖。為此，小A辣以17字表達傻眼的心情：「不是啊？可不可以？應該是我才能決定的吧？」貼文曝光後，立即掀起網友留言討論。

▲▼小A辣。（圖／翻攝自Instagram／ala780705）

▲小A辣會在社群分享生活。（圖／翻攝自Instagram／ala780705）

小A辣透露，當時她遇到一群男生正在餐廳內用餐，其中一位男生看到她進來後，便向其他人大膽表示，「那個妹很正欸，我要去跟她搭訕。」然而，當有人認出小A辣的身份後，竟立刻改口說：「那個是人妖欸，你還要喔？」引發一場關於「誰可以、誰不行」的討論。

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▲▼小A辣。（圖／翻攝自Instagram／ala780705）

▲小A辣透露被路人叫人妖。（圖／翻攝自Threads／ala780705）

對於這群路人的言論，小A辣在文中表達她的不滿，她認為這種對他人外貌及性別的評論實在無法接受，同時也強調：「可不可以？應該是我才能決定的吧？」言下之意直接點出，自己應擁有選擇和決定的權利，而非成為他人評頭論足的對象。貼文曝光後，吸引不少網友留言替她抱不平，紛紛表示，「他們在哈囉什麼」、「迷之自信，任何一個對象，他們都覺得自己可以」。

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