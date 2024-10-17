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曾莞婷主持處女秀超短命　四個月就唱熄燈號

記者葉文正／台北報導

由戲劇女神曾莞婷主持的《小姐姐請回答》17日傳出收攤消息，稍早TVBS也發表聲明，並證實此事。節目僅短短播出4個月就收攤，讓曾莞婷的主持處秀熙當短命，令人感到錯愕。

▲曾莞婷。（圖／翻攝自Facebook／曾莞婷）

▲曾莞婷。（圖／翻攝自Facebook／曾莞婷）

曾莞婷當初宣布將在TVBS主持新節目《小姐姐請回答》時，進駐周五晚間9點時段，藍心湄主持的《女人我最大》的播出因而少了一天，一度傳出搶時段、爭一姐的情況，引起話題。

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▲一見到綜藝天王胡瓜，曾莞婷帶頭下跪。（圖／TVBS）

▲一見到綜藝天王胡瓜，曾莞婷帶頭下跪。（圖／TVBS）

對此兩人雙雙否認，曾莞婷也再三強調，自己一直視藍心湄為值得效仿的前輩，自己作為後輩，雖說沒有私下和對方聊過，但一定要先出來澄清沒有這件事；至於藍心湄發文稱「莞婷妹不要怕，應該要害怕的是我吧」，曾莞婷表示「一看就是開玩笑的啦！」

《小姐姐請回答》由戲劇女神曾莞婷領軍，帶領「曾心女子會」眾多小姐姐們，一起探索女人大小事，暢聊各種千奇百怪的戀愛話題，但短短只做四個月，讓曾莞婷的處女秀無疾而終。


TVBS今天聲明：
TVBS隨市場及觀影習慣瞬息變化，機動進行節目頻道策略調整。節目《小姐姐請回答》將在11/15暫停播出，謝謝大家的喜愛與支持。TVBS會持續為觀眾帶來優質的影視創作，再次感謝觀眾，敬請期待更多節目內容。

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