品冠揭父失明逾30年　遺憾「只記得他青少年長相」：多希望他看我唱歌

記者蔡琛儀／台北報導

品冠今（15日）出席愛盲基金會公益記者會，他談到爸爸有先天性弱視，又因視網膜剝離視力逐漸惡化，雖然動了兩次手術，但還是每況愈下，已經失明逾30年，因此對品冠的印象只停留在他的青少年時期，成為他的遺憾，「第一次演唱會時，爸爸只能看到微弱光影，我多麼希望爸爸能夠看到我在唱歌。」

▲品冠談到父親也是視障者。（圖／愛盲基金會提供）

不過爸爸個性樂觀，他說：「爸爸很自律、獨立，還會自己準備早餐，2年前替爸爸買了跑步機，是近來做最對的事情。」他分享爸爸平常若要出門運動，必須有人相陪，不過2年前用了品冠的跑步機後覺得很方便，所以現在也買了一台放在家跑步。操作他放在家的跑步機，發現相當方便，現在可以自己在家跑步。

[廣告]請繼續往下閱讀...

兒爸爸目前住在大馬，有媽媽、哥哥還有妹妹照料，「我們幾乎天天通電話，但不至於會說愛你，太肉麻了，跟媽媽才會。」至於爸爸看不見這件事情，也讓他的一對兒女學ㄉㄠ要有同理心，讓他很是欣慰。

▲品冠出席公益活動。（圖／愛盲基金會提供）

此外，品冠先前遭裘姓醫師娘控告詐欺1740萬台幣，今被問到此事，表示有提前跟爸媽報備，覺得很委屈，現在交友會比較謹慎，「當你的善意被利用或是被踐踏，就該知道有些事情是要有界限。這些都是有憑有據的事情，我被惡意污衊，交給司法處理。」