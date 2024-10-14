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安溥登打狗祭又遭炎上！楊大正7分鐘喊話歌迷：失望就轉身別出征

▲▼2024打狗祭,滅火器,安溥。（圖／高流提供）

▲2024打狗祭昨晚落幕，滅火器在海音舞台壓軸演出。（圖／高流提供）

記者許宥孺／高雄報導

歌手安溥（前名張懸）在大陸國慶之際PO出20字手寫賀卡，讓粉絲難以接受，12日她登上打狗祭演出，台下高舉台獨旗幟抗議，但她在台上的談話又被炎上。近來難得在演出時談話的楊大正，昨(13日)在打狗祭演出時特別提到，近期台灣藝人到中國發展的討論讓他感到難過，他強調這是「時代的尷尬」，若愛就祝福，不愛就離開，希望歌迷不要出征。

打狗祭3天活動累計超過18萬人次歌迷湧入，昨晚最受矚目的是，由在地代表性樂團滅火器在海音舞台的壓軸演出，晚間9點10分開唱後，不間斷連演多首快節奏歌曲，讓全場進入開圈衝撞的高張氣氛。

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連續演出近半小時後現場燈光漸亮，近來難得在演出時談話的楊大正表示，因看了歌手安溥在打狗祭的演出，對近期台灣藝人到中國發展的討論讓他難過，特別改歌單「逆風」跟歌迷談話。

▲▼2024打狗祭,滅火器,安溥。（圖／高流提供）

▲滅火器主唱楊大正。（圖／高流提供）

楊大正說，現況很傷歌迷的心，但這些被討論的藝人都是很珍貴、很棒的人，強調「這是時代的尷尬」，若愛就祝福，不愛就離開，政治問題不應轉嫁到任何政黨或藝人，希望歌迷不要失望，看向未來，若失望就轉身，不要出征。

楊大正語帶懇切地希望大家多關注台灣市場，誰努力拍戲就去戲院支持，誰有演出就去live house支持、好的音樂祭就去支持，是唯一讓台灣出現更多好藝人、讓台灣市場變得夠強的方法，好好地跟台灣市場溝通，證明在台灣也可以安身立命，照顧好周邊的人。

楊大正呼籲歌迷，專注台灣的未來，不要分化彼此，強調這是一個最困難、最需要凝聚的時代，不凝聚就會在無數內耗循環中失去對彼此的信任與愛，懇求大家一起努力，讓台灣更凝聚，語畢隨即演唱代表作〈晚安台灣〉，感動滿場歌迷。

楊大正在台上的談話長近7分鐘，許多歌迷錄下影片PO網，也引發議論，「沒有特喜歡他們的歌但非常認同這段話」、「道不同不相為謀」、「不要分化彼此」、「內耗真的無法讓台灣更好，期待著他人不如自律自己」。

▲安溥手寫新中國。（圖／翻攝自聯成娛樂OnLine微博）

▲安溥手寫祝賀新中國。（圖／翻攝自聯成娛樂OnLine微博）

安溥過去機持聲援國內多元社會運動，但她在大陸國慶之際，突然PO出手寫賀卡，「祝福新中國成立七十五週年，人民和睦，萬里皆安」，貼文一出引起粉絲不滿，直言：「不懂安溥是在幹嘛。」

安溥12日登上打狗祭海音舞台，就面臨台下歌迷的質疑呼喊：「焦安溥，為什麼？」她先是淡定表示：「你們今天還有要聽我唱歌嗎？我還是會認真把每一首歌唱好。」唱完一首後，她說：「我一向是一個把詞寫得有多元解讀的人，我覺得只有那樣才能容納事實，也能容納真相，也總覺得只有這樣，它才能夠迎接每個聽到歌的人不同的故事，勝過於一直闡述我自己。」

▲▼2024打狗祭,滅火器,安溥。（圖／高流提供）

▲安溥12日在海音舞台開唱，台下歌迷高舉台獨旗幟。（圖／高流提供）

隨著演出進行，現場不少觀眾揮舞著台獨旗幟，展現對她的不滿，安溥特別對那些全程舉旗的歌迷致意：「舉了一整場，真的辛苦了。」並深深一鞠躬，對於粉絲狂問「為什麼」，她則語帶保留回應：「人活在世界上永遠要面對『為什麼』，不管是面對他人或自己，我相信你說真的，你真的想知道，請寫信到聯成娛樂官網，我是客服，好嗎？」

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高雄, 打狗祭, 安溥, 中國大陸, 國慶, 楊大正, 滅火器, 文化局

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