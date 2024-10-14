「半個演藝圈大咖」全在蕭敬騰婚禮　王心凌：我也想去～

記者吳睿慈／台北報導

「甜蜜教主」王心凌帶著全新「SUGAR HIGH 2.0」世界巡迴演唱會連續兩天12、13日於台北小巨蛋開唱，最後一場剛好撞場蕭敬騰、Summer的世紀婚禮，她送上最真摯的祝福表示：「那是喜事，很祝福他們。」接著，她表達羨慕之情，「如果不開演唱會，我也想去！」所幸親朋好友還是很給力，也不忘感謝到場採訪的媒體記者們，到場為她的演唱會助陣。

▲王心凌為開唱戒酒一個月。（圖／寬宏藝術、天晴娛樂提供）



王心凌巡演「SUGAR HIGH 2.0」全部打掉重練，燈光、音響、舞台、機關、視訊、美術驚喜不斷以外，還有很多機關是「小巨蛋首次嘗試」，天后規格打造，讓人看得目瞪口呆。她結束2場演唱會後，13日後台接受慶功採訪，笑喊：「等下可能會喝2杯開心水（酒類），好好放鬆。」坦言為了演唱會戒酒1個月。

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▲王心凌體力極佳，唱完表示「還可以再唱」。（圖／寬宏藝術、天晴娛樂提供）



週末連續開唱，王心凌體力極佳，下台之後她直呼「唱完2場還是很興奮，好像真的都不會累耶！應該可以再唱3場！」顯示她的好心情。高雄站會有好消息嗎？她看向遠方，接著才坦言還沒有確定。

只是13號演場會強碰蕭敬騰、Summer的世紀婚禮，她體貼記者趕場採訪，現場表達謝意，也感謝親朋好友到場支持，「那是喜事，如果不開演唱會，我也想去，很祝福他們，不過，好朋友們昨天也都來了。」第二天嘉賓請到青峰，她很感謝，「他很有義氣，一口就答應了，還延遲很多自己的行程。」兩人在台上作勢索吻，王心凌笑喊「我就沒有要躲啊」。

▲王心凌後台慶功再度向青峰喊話邀歌。（圖／寬宏藝術、天晴娛樂提供）



台上她拿起「馬克杯」作為信物邀歌，王心凌強調「等等就會傳訊息給他」，並接著笑說：「以青峰的才華，應該很快就可以寫好歌了吧！」一席話，更讓人期待兩人未來的合作。

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