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夏于喬氣餒哭了！　主演電影奪獎又入圍金馬「知道的人少之又少」

記者陳芊秀／綜合報導

女星夏于喬（喬喬）出道24年，憑主演電影《小雁與吳愛麗》入圍金馬61最佳女主角，同時電影共獲得金馬獎8項提名，日前更在釜山國際影展獲得評審團大獎「金智奭獎」。儘管電影闖出佳績，她深夜坦言感到些許氣餒，因為「知道的人真的少之又少」，看到影評文後不爭氣哭了。

▲▼夏于喬氣餒哭了。（圖／翻攝自臉書）

▲夏于喬深夜氣餒哭了。（圖／翻攝自臉書）

夏于喬從主持《型男大主廚》打開知名度，如今獲提名角逐金馬影后，有人認為入圍金馬很勵志，有人形容大器晚成，她坦言「其實說真的，我也不知道原來這條路走到這裡要花這麼久時間」，離開主持後，一心想著要進步，每一次都要比上一次的自己進步，不小心跌倒了，就再站起來繼續走，不知不覺就這樣花了7年，自認現在的想法仍沒有改變，希望能比上一次的自己進步，我還是會繼續向前走。

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而夏于喬轉貼影評人「電影不搭餐」的發文，坦言不爭氣地哭了，「努力參與的電影，要傳播出去真的不容易，看到與知道的人真的少之又少，⋯⋯不免還是覺得有點氣餒和失落」，因此希望更多人知道這部電影，誠摯邀請觀眾前往觀賞這部用心之作。

《型男大主廚》出身的料理名人詹姆士也在Threads發文，轉述夏于喬留言：「『讓口碑慢慢發酵』這個說法太空洞了，根本就不知道這部電影是要怎麼發酵，上的戲院已經夠少了，就怕等到發霉，然後就慢慢消失了⋯⋯，宣傳和行銷我真的不太懂，但我好想再多做些什麼，到底要怎麼做⋯⋯好苦惱！」而他也PO文真心推薦，「不是因為夏于喬、曾國城的演出，而是真的~真的~我內心好久沒有如此被觸動了」。

《小雁與吳愛麗》是《百日告別》的林書宇執導，全片以黑白畫面呈現，自10月10日國慶檔期上映，全台上映戲院包括澎湖、金門共33家。網友湧入夏于喬臉書留言支持「妳的努力值得被大家看見」、「藝術之路難免孤寂，心疼妳的眼淚，但相信凡走過必留下痕跡，努力不會白費，慢慢堆疊出來的功力能走得更遠更精采，加油！我們都支持你」、「喬喬加油」。

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