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黃小柔結婚10年重拍婚紗照！「胸前大開深V」牽手老公：依然願意

記者陳芊秀／綜合報導

藝人黃小柔和大12歲的老公王睿結婚至今10年，為了紀念結婚10周年，特地重拍婚紗照，並選在13日生日這天公開。她感性發文：「我依然願意，當這個家的女主人。」

▲▼黃小柔結婚10年重拍婚紗照。（圖／翻攝自IG）

▲黃小柔結婚10年紀念，與老公重拍婚紗照。（圖／翻攝自IG）

黃小柔感謝主讓自己擁有一個幸福的家，感謝擁有一位「疼愛我、寵我，亦師亦友的生命夥伴」，以及「全世界最爆笑的三個孩子」，這一切都是她「最棒的禮物」。而13日是她的生日，13號過後，又迎接14號大兒子的生日，形容「這1314的緣份得來不易」，並表示會永遠守護這份幸福。

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▲▼黃小柔結婚10年重拍婚紗照。（圖／翻攝自IG）

▲黃小柔與老公相差12歲。（圖／翻攝自IG）

趁著10周年結婚紀念，全家總動員拍照。照片中，黃小柔身穿優雅的白色蕾絲婚紗，胸前大開深V，微露性感香肩，而且洋溢著迷人笑容，與丈夫手牽手入鏡。她感性寫下：「看著孩子漸漸長大，那種成就感無法言喻，再次穿上婚紗，我依然願意，當這個家的女主人，謝謝你們完整了我的生命。」

▲▼黃小柔結婚10年重拍婚紗照。（圖／翻攝自IG）

▲▼黃小柔結婚10年重拍婚紗照。（圖／翻攝自IG）

▲黃小柔感性告白：「我依然願意，當這個家的女主人。」（圖／翻攝自IG）

網友輪番留言祝福「兒子帥、女兒美，好幸福喔」、「太漂亮了吧」、「真可愛的家庭」、「兒子超帥欸」、「要幸福喔」。

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