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納豆腦出血「喝很兇 ⭢滴酒不沾」認：反應變慢了！　陽靚一看他就哭

記者蕭采薇／高雄報導

2024高雄電影節12日正式開幕，開幕片《命中註定那頭鵝》也是納豆（林郁智）腦出血後復工首度電影作品，他坦言：「反應當然有退步，畢竟生病了嘛！」而劇組也體恤他，戲份集中在兩天半拍完，每日時數也不超過10小時。納豆透露，依依也鼓勵他多多工作，而如今為了健康，他也已滴酒不沾。

▲《命中註定那頭鵝》左起納豆、陽靚、導演楊宥瑜、林奕嵐、詹懷雲。（圖／高雄電影節提供）

▲《命中註定那頭鵝》是納豆復工後首度電影作品。（圖／高雄電影節提供）

《命中註定那頭鵝》導演楊宥瑜、監製劉宛玲與主演詹懷雲、林奕嵐、納豆、陽靚齊聚雄影，該片也是於去年差不多時間在高雄拍攝，今年能擔任開幕片，導演楊宥瑜笑說有如「命中註定」。楊宥瑜透露，一開始寫劇本時就是以納豆為原型，但能找到本人演出，也全是緣分。

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▲《命中註定那頭鵝》左起納豆、陽靚、導演楊宥瑜、林奕嵐、詹懷雲。（圖／高雄電影節提供）

▲《命中註定那頭鵝》（左起）納豆、陽靚、林奕嵐、詹懷雲。（圖／高雄電影節提供）

原來楊宥瑜是納豆的高中學妹，但原本並不認識。楊宥瑜為了邀約納豆演出，跑去電視台搭訕納豆，也因同是話劇社緣分讓納豆一口答應演出。不過納豆再度回歸演戲，坦言接下時超緊張：「想說完蛋了，不過幸好對手演員都很給力，劇組氛圍很開心，一切都很順利。」

▲《命中註定那頭鵝》楊宥瑜導演。（圖／高雄電影節提供）

▲《命中註定那頭鵝》導演楊宥瑜。（圖／高雄電影節提供）

被問女友依依是否覺得他太快復工？納豆說：「依依也希望我多工作，她一切都支持。」片中陽靚與納豆是前男女朋友，為了要有戀愛的感覺，陽靚特別搜尋了一張納豆年輕帥照放手機，她笑說：「拍片那陣子有空就會拿來看，但他年輕時真的滿帥的，有（微風集團董事長）廖鎮漢的感覺。」她也稱讚納豆眼神有戲，「豆哥光是站在那邊，我就要哭了。」

▲《命中註定那頭鵝》左起納豆、陽靚、導演楊宥瑜、林奕嵐、詹懷雲。（圖／高雄電影節提供）

▲《命中註定那頭鵝》陽靚、納豆一個嚴肅一個搞笑，極有反差效果。（圖／高雄電影節提供）

繼《成功補習班》後，林奕嵐跟詹懷雲再度聯手演情侶檔，不過上部片沒有吻戲，林奕嵐笑說：「終於吻到他了！」兩人挑戰潛水在水中接吻，詹懷雲分享，印象最深的是一開始教練要示意給他看的時候，「我想說他現在是要我親他嗎，一直比手勢要親，教練是男生，我差點就要親下去。」

▲《命中註定那頭鵝》左起納豆、陽靚、導演楊宥瑜、林奕嵐、詹懷雲。（圖／高雄電影節提供）

▲《命中註定那頭鵝》詹懷雲、林奕嵐，繼《成功補習班》再演情侶。（圖／高雄電影節提供）

詹懷雲在片中展現好身材，他特別去助曬成黝黑小麥肌，導演楊宥瑜透露詹懷雲要去助曬時還詢問她要不要穿內褲，不穿的話曬到重要部位會不會受傷？詹懷雲笑說因為自己第一次助曬，也不知道要做何準備，最後問店員才知道有人不穿內褲，有人只遮重要部位，「最後我取平衡 ，穿內褲但拉低一點，所以我屁股是白的。」

▲《命中註定那頭鵝》左起納豆、陽靚、導演楊宥瑜、林奕嵐、詹懷雲。（圖／高雄電影節提供）

▲《命中註定那頭鵝》詹懷雲爲戲大露身材超吸睛。（圖／高雄電影節提供）

 

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