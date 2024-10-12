YTR放火飛香港「突襲22萬網紅女友」！剛下計程車「目睹震驚一幕」

記者潘慧中／綜合報導

YouTuber放火（李育群）1月認愛香港22萬網紅蘇菲，不時會在社群網站放閃。他最近便上傳一支飛去香港突襲女友給驚喜的影片，結果到了目的地後，意外目睹震驚一幕！

▲放火飛香港突襲女友。（圖／翻攝自Instagram／louislyc0602）



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放火透露由於蘇菲已經回香港一段時間，所以他決定在不讓女友知道的情況下，悄悄飛去香港突襲。但因為是臨時起意，身上只剩100塊港幣、以及111塊的八達通儲值金。

▲▼放火臨時起意想給女友一個驚喜。（圖／翻攝自Instagram／louislyc0602）



飛抵香港機場後，放火擔心現金不夠用，於是決定搭乘比較便宜的地鐵，前往蘇菲所在的上環站。正當以為一切順利時，他竟不小心提前一站下車，但此時儲值金已經見底，他又不會自行儲值，只好用僅存的100塊現金搭計程車。

▲▼放火不小心提前下車，只好改搭計程車。（圖／翻攝自Instagram／louislyc0602）



最令放火震驚的是，他一下車就發現蘇菲站在對面馬路、拿著手機拍他，驚訝到一直問「妳怎麼知道的」，但女友只是笑笑地嗆他：「太弱了這男人！」

▲放火一下計程車意外發現女友已經站在對面馬路等他了。（圖／翻攝自Instagram／louislyc0602）