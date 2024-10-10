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《以家人之名》拍成韓劇開播　黃寅燁出道5年首見記者：有問題都答

記者吳睿慈／綜合報導

陸劇《以家人之名》翻拍成韓劇《偶然成為家人》，找來黃寅燁、鄭彩娟、裴賢聖參演，3個毫無血緣關係的孩子在2位爸爸的撫養下，如家人般共同生活了10年，中間雖分開，10年後再次重逢，展開了一段浪漫且暖心的故事。黃寅燁出道5年首度與記者見面，他也興奮笑說：「今天我一定會盡力回答各位的問題！」

▲▼《以家人之名》拍成韓劇開播。（圖／愛奇藝國際站提供）

▲《以家人之名》拍成韓劇《偶然成為家人》開播。（圖／愛奇藝國際站提供）

《偶然成為家人》改編自4年前點擊量突破50.1億次的陸劇《以家人之名》，戲劇日前在首爾舉辦記者會，導演金勝浩被問到與原本的差異，他說：「雖然是翻拍作品，但家庭成員間的共鳴故事不僅限於中國，而是能引起全球觀眾的共鳴。我們在劇中融入了韓國的生活文化，並充分展現了韓國演員們的魅力和特質。」金勝浩更形容三位主演：「黃寅燁擁有如深海般寬廣的內心，鄭彩娟像花朵般充滿能量，而裴賢聖則如雨後天晴般帶來陽光的感覺。」

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▲▼《以家人之名》拍成韓劇開播　黃寅燁出道5年首見記者：有問題都答。（圖／愛奇藝國際站提供）

▲黃寅燁出道時期恰好在新冠肺炎，所以沒參加過記者會，出道5年首次與記者見面。（圖／愛奇藝國際站提供）

出道5年的黃寅燁首度參加記者會，他特外緊張，「今天是我個人第一次參加這樣的記者會，非常感謝大家遠道而來，我一定會盡力回答各位的問題！」此話一出，坐在一旁的鄭彩娟驚呼了一下，隨後主持人才恍然大悟難怪黃寅燁在記者會開始前就明顯坐立不安。

不過，現年33歲的黃寅燁也坦言，每次穿上校服總想著「這是最後一次」，但只要劇本好，他還是會接下。3位主演私下也經常聚會、一起出遊，甚至和導演一起小酌，戲裡、戲外都擁有好感情，令劇迷期待不已。《偶然成為家人》每週三晚間10點30分與韓同日更新。

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以家人之名, 偶然成為家人

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