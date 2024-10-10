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台YTR「0隱瞞性向」媽氣到發火：帶你去看醫生！那那大師應對EQ超高

星談心／那那大師不隱瞞性取向　媽媽得知氣瘋險被帶去看醫生

▲那那大師擅長與女歌手相處，被封為「女明星鬆弛劑」。（圖／侯世駿攝／CTWANT提供，下同）

圖文／CTWANT

網紅那那大師因在YouTube頻道訪問多位歌手而走紅，由於與女歌手們的互動自然可愛，讓他被封為「女明星鬆弛劑」，真性情的他也從未在鏡頭前隱瞞自己的性取向，這卻讓媽媽氣到發火，還揚言要帶他去看醫生，但他能理解媽媽那個年代的人對於同性戀理解不多，「我就跟我媽媽說，如果看醫生能讓妳舒服一點，那我願意去，但看完我不會變。」

星談心／那那大師不隱瞞性取向　媽媽得知氣瘋險被帶去看醫生

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▲媽媽得知那那大師的性向後，曾氣到想帶他去看醫生。（圖／侯世駿攝）

幸好經過了解後，媽媽的態度越來越軟化，現在還會叫那那大師帶伴回家，讓他苦笑說：「我真的沒有伴！」好奇是否因公眾人物的身份，讓感情沒有進展？他笑說：「我從以前就沒談感情，我的感情一直是不順的，跟當公眾人物沒關係。」至於理想型，他偏愛憨厚樸實的類型，最喜歡全聯先生邱彥翔及王耀慶，更自曝很會用幻想讓自己有戀愛的感覺，「我會幻想一個人跟他談戀愛，在路上突然說『耀慶快來，跟我牽手』，朋友聽到嚇爛。」

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▲那那大師自曝會用幻想的方式營造戀愛感。（圖／侯世駿攝）

雖然感情沒有新進展，但近年那那大師的事業發展得很不錯，他提到自己從小就愛聽音樂，因為姐姐跟他差很多歲，所以在應該聽兒歌的年紀，他就跟姐姐一起聽林憶蓮、葉璦菱等人的歌曲，並開始把當歌手及主持人當夢想，不過家人都不覺得他適合進入演藝圈，還年輕的他也不敢踏出第一步，只好讀了完全沒興趣的機械工程系，畢業後則投入保險業，一做就是8年，還升到了主管階級，但他始終有音樂夢，便報名參加飛碟電台的歌唱比賽，最後抱回冠軍，更遇到人生中的貴人，也就是曾得到金曲新人的黃建為。

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▲雖然從小就想當歌手，但那那大師畢業後卻選擇投入保險業。（圖／侯世駿攝）

當時那那大師還是個素人，但黃建為仍願意幫他錄音，並對他說：「你一切都準備好了，差的是際遇，可是這件事沒人可以幫你，要自己去創造。」聽了這番話後，那那大師決定把工作辭掉，開始拍影片為自己製造機會。那段時間為了節省伙食費，他還在便當店當外送人員，一開始他所做的影片不是音樂類型，而是講笑話，但是流量很差，直到有一年的7月7日，他突發其想唱了許慧欣的〈7月7日晴〉，結果在網路上爆紅，才發現原來很多人想聽他唱歌。

後來那那大師開始唱一些KEY很高的歌曲，而且還教大家如何用灑狗血的方式唱歌，這些影片被另一個YouTube頻道哈哈台相中，找他去教戴愛玲唱歌，開啟了他與女歌手們的緣分，回想起當時與戴愛玲合作的心情，他表示：「我完全不會緊張，很興奮，跟他們聊音樂很爽！」接著他便開了屬於自己的音樂YouTube頻道，從沒受過音樂訓練的他這兩年特別學了唱歌及鋼琴，「小時候都是憑著本能唱歌，我很幸運可以主持音樂節目，當然還有更多要進步的地方，才去學鋼琴跟唱歌。」

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▲那那大師以灑狗血高音打開知名度。（圖／侯世駿攝）

不過對於這一路走來的選擇，那那大師的家人可說是滿頭問號，「我本來可以往工程師走，但畢業後去做保險，做到襄理又離職，他們覺得我很白目。」至於有沒有鬧家庭革命，他笑說：「不會吵架，吵了我也不會改啊！」他也說自己從來沒有後悔過，因為就算後悔也於事無補，「我的想法就是只要不做就沒了，我還能做就試試看！」

星談心／那那大師不隱瞞性取向　媽媽得知氣瘋險被帶去看醫生

▲對於那那大師的選擇，家人一度無法理解。（圖／侯世駿攝）

近期那那大師忙著準備10月12日將在Zepp New Taipei登場的演唱會，由於他的影片內容大多與千禧年的音樂有關，此次他決定致敬千禧年的指標人物布蘭妮，換上〈Toxic〉MV的透膚衣拍攝平面照片，他沒有為此特別減肥，但他先前喉嚨痛了半年，反覆看醫生都沒有用，直到做了全身健檢才發現是因為胃食道逆流而失聲，只好忍痛戒掉宵夜，不過也自然而然瘦了10公斤，最近還開始控制澱粉的攝取量，希望以最好的狀態站上舞台。

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▲那那大師將在10月12日於Zepp New Taipei開唱。（圖／侯世駿攝）

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▲那那大師穿上透膚衣向布蘭妮致敬。（圖／小鋼砲娛樂提供）

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