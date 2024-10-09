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KID愛妻卸貨倒數「出發待產」！　甜曬渾圓孕肚：迎接禮物

記者王靖淳／綜合報導

藝人KID（林柏昇）和老婆Rita結婚後，在去年生下兒子木木，今年4月驚喜宣布老婆懷上二寶，並於隔月透露寶寶的性別是女生，小名叫做「朵朵」。日前他上節目坦言，老婆其實流產過，當時夫妻倆得知噩耗後都哭了，今（9）日在頻道上傳新片透露，女兒的預產期在10月10日，同時也PO出近照表示，老婆將出發入院待產，「準備迎接禮物。」

▲▼KID。（圖／翻攝自Instagram／circuskidd）

▲KID宣布老婆入院待產。（圖／翻攝自Instagram／circuskidd）

照片中，KID身穿一件白色T恤搭配黑色短褲，頭戴鴨舌帽，背著黑色後背包，腳踩米色運動鞋，展現輕鬆休閒的風格。他露出溫暖的微笑，雙手輕輕牽著老婆的手，顯得非常有愛和體貼。老婆Rita穿著一件灰色長裙，孕肚明顯，顯示即將臨盆的狀態。她的長髮自然垂落，臉上掛著淡淡的微笑，同時也透露，這張照片是他們在即將迎接新生命前的最後一張「帶球照」，記錄這個特別的時刻。

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▲▼KID。（圖／翻攝自Instagram／circuskidd）

▲KID即將迎來寶貝女兒的出生。（圖／翻攝自Instagram／circuskidd）

此外，KID與老婆Rita在頻道新片中分享，二寶生產日期的巧合和意外驚喜。Rita坦言，女兒的生產日期並非特意挑選，而是因為她第一胎是剖腹產，第二胎同樣需要剖腹，因此大約在懷孕38週時安排了手術，「剛好就是10月10日，我第一個想到的就是我們的結婚紀念日。」她表示這個日期對夫妻倆來說意義非凡。

▲▼KID（圖／翻攝自YouTube／帳號名稱）

▲KID透露女兒的預產期在國慶日。（圖／翻攝自YouTube／野人七號部落）

KID也分享這次的巧合，表示他們的兒子之前是在早上10點10分出生，這讓他覺得女兒的預產日似乎是命中註定，「我們沒有刻意去選日子，也沒有刻意去算命。」KID強調，這個特殊的巧合讓他們感到驚喜且有意義，最後也在影片末開心表示：「準備迎接今天的禮物，我們已經準備好囉！」對即將到來的新生命的感到相當期待和喜悅。

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關鍵字

KID, 結婚, 懷孕, Rita

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