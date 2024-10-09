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范琪斐正式離婚「清空配偶欄」！　曬身分證樂喊：開放祝福

記者王靖淳／綜合報導

資深媒體人范琪斐今年8月宣布，和墨西哥裔美籍老公結束長達20年的夫妻關係，同時也透露，彼此間有第三者的介入，消息曝光後，引發外界討論及關注。為此，她今（9）日再透過IG發文，開心秀出自己在戶政事務所的照片，同時也可見到她的身分證配偶欄已清空，正式宣布兩人離婚，同時也在文中表示：「以下開放祝福。」

▲▼范琪斐（圖／翻攝自Instagram／fanchifei）

▲范琪斐正式離婚。（圖／翻攝自Instagram／fanchifei）

照片中，范琪斐穿著深灰色的上衣，肩膀上背著一個背包，現身戶政事務所。她的頭髮短且帶有灰白色的挑染，瀏海平整地覆蓋在額頭上。范琪斐對鏡頭面帶微笑，神情看起來自信且輕鬆，她伸出右手食指指向左手所持的個人身分證，顯示配偶欄已經完全空白的狀態，同時也在文中要大家找出亮點，並且開放網友們寫下祝福的留言恭喜她。

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▲▼范琪斐（圖／翻攝自Instagram／fanchifei）

▲范琪斐開心秀出身分證配偶欄。（圖／翻攝自Instagram／fanchifei）

貼文曝光後，立即吸引大批網友朝聖按讚，同時也紛紛留言表示，「單身愉快」、「重拾新生活」、「恭喜清空配偶欄」、「祝福范姐新生活開始」。事實上，范琪斐日前發文宣布離婚時坦言，前夫覺得「與她一起生活感到不快樂」，同時也表示，近因的確涉及第三者的出現，但兩人對未來生活的不同想像才是深層原因。回顧這段婚姻，范琪斐透露，自己只花20天就決心離婚，儘管內心充滿悲傷，卻清楚這是無法挽回的結果。

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離婚, 范琪斐

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