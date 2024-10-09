許光漢新片正式官宣！《他年她日》配對文青女神　跨時區愛上袁澧林

記者蕭采薇／台北報導

「亞洲男神」許光漢在入伍前，參與由張艾嘉監製、新銳導演龔兆平執導的奇幻愛情片《他年她日》，並與香港文青女神袁澧林合作。先前《ETtoday星光雲》搶先曝光消息，以及國際權威電影雜誌《Screen Daily》以封面獨家報導，備受各地片商熱烈詢問。

▲《他年她日》是許光漢第一部奇幻愛情電影。（圖／甲上娛樂提供）

《他年她日》是許光漢第一部奇幻愛情電影，片中他將與袁澧林共譜一段跨越時區及宿命交織而成的奇幻愛戀。資深監製張艾嘉攜手新銳導演龔兆平打造，日前加入2024釜山影展亞洲內容暨電影市場展（ACFM）的行列，在國際影壇首度亮相。

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▲《他年她日》由張艾嘉監製。（圖／甲上娛樂提供）

該片不僅由剛摘下多倫多國際影展「榮譽提及獎」殊榮並再度問鼎金馬影后的張艾嘉傾力監製，電影更力邀以《金手指》、《無雙》奪香港金像獎最佳服裝造型設計獎的資深美術指導文念中擔任製作及藝術總監。

▲《他年她日》由「香港文青女神」袁澧林主演。（圖／甲上娛樂提供）

另外曾參與《竊聽風雲》系列、《無雙》等多部高評價賣座片的新銳導演龔兆平首度執導，幕後集結夢幻金獎製作團隊操刀，搭配超人氣CP許光漢及袁澧林主演，成為本屆釜山市場展超吸睛話題焦點。電影概念海報由文念中親自操刀，呈現奇幻世界觀。

▲《他年她日》概念海報公開。（圖／甲上娛樂提供）