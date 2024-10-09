掰了連晨翔！吳子霏大街甜膩互動新男友　嗨完竟「三貼酒駕」

圖文／CTWANT

吳子霏跟連晨翔2021年合作《一杯熱奶茶的等待》傳出戀情，只不過，近兩個月來2人似乎淡了交集，而吳子霏身邊也出現一位高大新歡Alex，從她和Alex的互動，看起來就是熱戀中的情侶，且這段新關係似乎很公開，小倆口還跟導演奚岳隆騎車「三貼」，生活頗有樂趣。

▲吳子霏身邊出現高大新歡名叫Alex，9月24日，吳子霏從樹林住家開車到Alex位於深坑的住處，晚間兩人再搭小黃到台北市東區燒肉店。（圖／本刊攝影組／CTWANT）



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9月24日下午近3點，吳子霏驅車離開位於新北市樹林區的住處，在附近的賣場購入日用品後便直奔新北市深坑區，3點半左右車子開進一處農場，直到天色變暗仍未見她離開。晚間6點半左右，一輛計程車開進農場內，吳子霏和一名男子上車，直趨台北市大安區一家燒肉店。只是，男子並非緋聞男友連晨翔，更讓人感到驚訝的是，當他們在門口候位時的互動似乎有些曖昧。男子摸了吳子霏的瀏海，而吳子霏雙手交叉在胸口，沒有顯露半點不悅，甚至還滿習慣男生的這些小動作。

▲候位時吳子霏拉了Alex的手，Alex也當街輕撫吳子霏的頭髮，兩人互動十分甜蜜。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

經查，該名男子英文名叫Alex，34歲，是位園藝設計師，經營園藝設計公司，興趣是老車，也相當熱衷戶外活動。在2人進店用餐後不久，導演奚岳隆也加入一起用餐，3人邊吃邊聊，奚岳隆還拿著手機秀出海邊的照片給兩人看，像是遇到同道中人似的，聊得很投機，Alex不時展現出很感興趣的模樣。邊吃邊聊的過程中，3人還拿起啤酒杯碰杯暢飲。

▲原來他們是跟導演奚岳隆有約，三人非常有話聊。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

▲三人暢飲還開心敲杯，氣氛很嗨。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

晚間10點左右，吃飽喝足的他們走出店門口，奚岳隆將他的電動輔助腳踏車擺在門口，而吳子霏則靠在Alex胸口，兩人站在門口拿著相機拍著奚岳隆帥氣的愛車。拍完照，吳子霏坐上車，Alex抓著她的手並放到奚岳隆肩膀，接著自己上車三貼，又抓著吳子霏的腿放到車子上，一連串的肢體接觸，似乎表明2人非普通朋友的關係。

▲似乎是一時興起，離開餐廳時，小倆口依序坐上奚岳隆的電動自行車，Alex還伸手扶吳子霏的腿，等於喝了酒三貼上路。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

▲吳子霏與Alex跟奚岳隆三人騎著車非常興奮。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

3人坐定、臉上滿是笑容，奚岳隆騎著車開啟「喝了再上」加「三貼」的開心之旅，而坐在最後面的Alex還拿出手機記錄下這大膽又危險的行為，恐怕將觸犯《道路交通管理處罰條例》第73條第2項及第76條第1項規定。

車子一路途經敦化南路轉往復興南路在到仁愛路，時而行駛在大馬路上，時而行駛在單車道，最後消失在夜色中。次日凌晨1點6分，吳子霏和Alex才搭乘車回到深坑，下車後身體緊靠一起走進農場。

▲隔日凌晨1點，吳子霏和Alex搭車回到深坑，回家時身體緊靠一起，看來感情很好。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

▲吳子霏在Alex家過夜，25日下午4點半，她開車出來，上高速公路南下，副駕駛座似乎還有個人影。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

隔天，Alex在下午1點獨自出門2小時，這段期間，吳子霏和她的車子繼續停留在Alex家的農場，當男方不在家的時間，吳子霏能繼續停留休息，說明兩人的感情已經有一定的基礎。鄰近傍晚時分，下午4點半左右，吳子霏的車子才離開農場，開上國道3號南下方向，副駕駛座隱約可以看到有人影晃動，似乎不是一個人的旅行。果然，晚上10點左右，Alex在他的社群網站上便貼出在台南享用美食的照片。

▲今年7月15日吳子霏與連晨翔一同出席《舊金山美容院》殺青宴，連晨翔被問到兩人關係表示是「同事」。（圖／翻攝自吳子霏臉書／CTWANT）

今年7月15日在《舊金山美容院》殺青宴上，當連晨翔被問到與吳子霏的關係時低調表示「就是同事」，事隔四天本刊並捕捉到她拿著便當進入連晨翔居住的社區，但此後兩人似乎卻漸行漸遠，顯而易見的，吳子霏和Alex的互動和相處模式已經算得上是熱戀情侶，與連晨翔恐怕已徹底情斷。

對於吳子霏目前感情狀況，Alex是否是新對象，吳子霏經紀人表示：「藝人私生活，公司不過問。」

▲在7月20日本刊還曾目擊吳子霏拿著便當前往連晨翔居住的社區。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

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