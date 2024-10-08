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真的不能怪韓國人！夏于喬參加釜山影展　一旁粉絲大喊「宋芸樺！」

記者蕭采薇／台北報導

電影《小雁與吳愛麗》在本屆金馬獎共入圍8項大獎，導演林書宇、演員夏于喬、楊貴媚日前也赴釜山影展宣傳。然而因為台片《我的少女時代》在南韓超紅，夏于喬走上紅毯時，到有人用中文大喊：「宋芸樺！」此外也遇到粉絲拿著宋芸樺的照片請她簽名，夏于喬當下還傻問：「所以我到底要簽誰的名字？」

▲▼《小雁與吳愛麗》首映會-夏于喬。（圖／記者周宸亘攝）

▲夏于喬以《小雁與吳愛麗》入圍金馬影后。（圖／記者周宸亘攝）

夏于喬說，宋芸樺在韓國真的有很多粉絲：「真的有人問我是不是宋芸樺，還拿照片給我簽名，我就說我不是，但粉絲都一臉茫然，我就想說算了，反正粉絲看不懂中文，我就簽了我的名字。」而紅毯上聽到有人喊宋芸樺，夏于喬笑說：「我還下意識的轉過頭、揮手。」這件事她也和晚幾日到釜山的宋芸樺分享，對方聽到也笑歪。

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▲▼宋芸樺,夏于喬。（圖／ETtoday資料照）

▲宋芸樺、夏于喬的「姐妹臉」經常成為話題。（圖／ETtoday資料照）

《小雁與吳愛麗》此次入圍金馬8項大獎，夏于喬笑說，自己壓力比老公林書宇更大，「因為通常書宇導演的女主角都會入圍，但如果我沒入圍的話，會覺得是不是我拖垮了他。」夏于喬更表示非常希望書宇導演入圍最佳導演，「雖然原創劇本也很棒，看到沒有入圍最佳導演我有點難過，我只是沒有講出來，因為有些尷尬。」

▲▼《小雁與吳愛麗》首映會-林書宇、夏于喬。（圖／記者周宸亘攝）

▲《小雁與吳愛麗》導演林書宇、夏于喬，難得夫妻合作。（圖／記者周宸亘攝）

而林書宇導演則在一旁表示，自己其實當時在入圍揭曉時，自己一開始沒注意到這件事，但看到曾國城、楊貴媚、夏于喬3人入圍就讓他就很開心了：「尤其是喬喬被肯定這件事讓我很興奮，那個入圍數字讓我放下心，算是個肯定，我覺得這個應該會讓再多點人好奇這部片。」

▲▼《小雁與吳愛麗》首映會-楊貴媚。（圖／記者周宸亘攝）

▲楊貴媚以《小雁與吳愛麗》入圍金馬獎最佳女配角。（圖／記者周宸亘攝）

林書宇說，比起得不得獎，他更該心是夏于喬的演技被看到，「因為大家對她的印象還是型男大主廚的主持人。」兩人當天回到飯店房間後，也給了彼此一個擁抱，無聲勝有聲。

▲▼《小雁與吳愛麗》首映會-葉全真、謝以樂。（圖／記者周宸亘攝）

▲《小雁與吳愛麗》葉全真與片中的兒子謝以樂。（圖／記者周宸亘攝）

此外，楊貴媚在片中與葉全真時隔34年再度合作，上回已經是1990年朱延平導演的電影《花祭》，這次飾演情敵，但對手戲不多，葉全真笑說：「下一部一定要和媚姐打一架！」楊貴媚則是在拍攝地美濃帶著葉全真向街訪鄰居打招呼，甚至一起到當地人家裡吃晚飯做客，《小雁與吳愛麗》將於10月10日在台上映。

▲▼《小雁與吳愛麗》首映會-林書宇、夏于喬、楊貴媚、黃奇斌、葉全真、張捷、張詩盈、謝以樂。（圖／記者周宸亘攝）

▲《小雁與吳愛麗》首映會，主創和演員們祈求好票房。（圖／記者周宸亘攝）

 

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