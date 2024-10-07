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Dcard大書小三疑是慣犯！　黑歷史被挖「2受害者加碼爆料」曝光

記者劉宛欣／綜合報導

台灣知名社群論壇Dcard旗下的YouTube頻道「Dcard Video」擁有120幾萬訂閱人數，深受年輕人喜愛，然而，頻道班底之一的大書近日卻被前妻踢爆婚內出軌，對象傳是Dcard員工，他對此承認出軌事實，同時宣布離開Dcard Video，但風波並未因此終止，各項話題仍持續延燒。沒想到，在相關貼文底下，竟有其他疑似也曾被該名員工介入感情的受害者出面爆料。

▲大書出軌對象疑似是Dcard前員工。（圖／翻攝自大書Instagram、dcard）

▲大書出軌對象疑似是Dcard前員工。（圖／翻攝自大書Instagram）

在討論大書出軌的相關貼文底下，有女網友A出面爆料，喊話該名介入大書婚姻的Dcard前員工：「妳還記得妳國中的時候也介入我的感情嗎？」A聲稱自己與該員工是好閨蜜，雖然被對方傷害最後仍選擇原諒，只不過之後也漸行漸遠，並補充「妳當時騙我是男生跟我提分手後，你們才在一起，但過了一年，我發現當初男生跟我提分手的那天，正是你們交往的第一天，這表示什麼？」

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▲大書出軌對象疑似是Dcard前員工。（圖／翻攝自大書Instagram、dcard）

▲女網友爆料也曾被該員工介入感情。（圖／翻攝自Dcard）

A心死喊話道「為什麼同樣的行為，過了十年還要再犯？實在很可惜⋯至今想到十年前妳的行為，我還是不能接受⋯」過沒多久，該留言底下又有其他自稱是受害者的網友B加碼指出「我就知道受害者一定不只我一個」，曬出先前在其他則貼文的留言，B也控訴曾被該員工介入感情，怒罵「而且他們還有上床，超級噁的，她同時跟好幾個都這樣，早就不是第一次」，最後還批評「她最擅長的就是在IG上立人設、裝善良、裝三觀正確、裝可愛，實際上都是假的，天道輪迴，抓到你na（了），章魚哥」，對於被插足感情感到氣憤不已。

▲大書出軌對象疑似是Dcard前員工。（圖／翻攝自大書Instagram、dcard）

▲不只一人爆料。（圖／翻攝自Dcard）

不過，相關爆料留言都僅有片面說法，不少網友仍理智表示希望爆料者能提出相關證據，不能口說無憑。

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