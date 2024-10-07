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【廣編】「金鐘視后」蔡淑臻大方分享保養花半小時搞定

▲▼「金鐘視后」蔡淑臻大方分享保養花半小時搞定。（圖／業者提供）

圖、文／優擎科技提供

「我的姿態，最佳狀態！」，6日「海芙電音雙波產品上市發表會」邀請到金鐘視后蔡淑臻一起見證「海芙電波」的誕生，這也是她連續七年受邀擔任「品牌代言人」，從名模轉到演員，需要隨時多元、百變，做為代言人的她也不例外，為了讓蔡淑臻體驗一場與眾不同的「電音」Party，在這次形象代言影片中，她搖身一變成為DJ、Rocker與Party女王等多重角色，同時也讓人見識到「視后」與海芙電音雙波的完美匹配的即現年輕光彩魅力！

總是大家面前狀態保持超好，蔡淑臻也大方分享保養經驗，除了會定期愛自己，使用「海芙電音雙波」服務呵護自己外，「我大概每天會花約半小時時間保養，基本上都是一般大家會用到的步驟，例如徹底清潔卸妝、擦拭適合自己膚質的保養品、每天敷臉與泡澡，來幫助放鬆一天的緊繃，當然聊到面對氣候一下熱、一下冷、一下又潮濕，以及工作不定時下，我認為氣候多變這件事，似乎只能努力適應它，除非真的太熱到我無法忍受，不然我大部分會用電風扇來取代冷氣，畢竟我的皮膚屬於偏乾燥又怕冷，長時間在冷氣下會導致膚質水分流失。平常如果遇到沒拍戲，我喜歡盡量早睡、早起，飲食上，多喝水與多食蔬果，做到營養均衡，這也是很重要的！」。

這次出席「海芙電音雙波產品上市發表會」，蔡淑臻一起與現場嘉賓及媒體見證「海芙電波」的誕生，連續七年受邀擔任「品牌代言人」的她，也對「海芙」豎起大拇指保證，其產品技術與安全性都是最高規格，讓所有使用者更可以針對不同年齡、膚質、在意問題，規劃更彈性及全方位的專屬療程，真正達到「我的姿態，最佳狀態！」

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蔡淑臻, 海芙音波, 海芙電波

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