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《山河令》張哲瀚慘遭網暴3年...超猛近況曝光！　執導紀錄片還獲獎

記者蔡琛儀／台北報導

曾演出《山河令》等劇而闖出知名度的創作歌手張哲瀚，推出全新英文單曲〈90s〉，歌曲創作發想來自對時光流逝的感嘆，張哲瀚感性說：「成長是條單行道，過去的歲月不可逆、也無法重來，唯有動聽的歌曲能永存每個當下，讓聽者在感受到創作者帶來的美好。」

▲▼張哲瀚。（圖／張哲瀚提供）

▲張哲瀚推出英文單曲〈90s〉。（圖／張哲瀚提供）

但在歌曲製作初期，張哲瀚對首次錄音表現不甚滿意，他經歷沉澱與思考後，用盡心思與作品融入，最終在詮釋裡輸入自己的理解和表達，才終於完成了這首新作品〈90s〉。

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此外，他親自擔綱執導的紀錄片《八月》，近日除榮獲「ARFF國際電影節 阿姆斯特丹單元 環球獎」，更獲得Red Movie Awards 2024年夏季篇最佳劇本獎，消息傳來讓張哲瀚意外又驕傲，直呼備感榮幸。

▲▼張哲瀚。（圖／張哲瀚提供）

▲張哲瀚經歷一段不小的低潮期。（圖／張哲瀚提供）

《八月》記錄了張哲瀚在2021年8月突遇網路風暴，演藝人生頃刻被顛倒後的一次自我療癒之旅，當舞台與燈光不再，事業與生活被網路上的不實資訊和惡意扭曲震碎，張哲瀚選擇在兩年後的8月，以自己熱愛的方式向著真實的世界重新出發。從香格里拉到拉薩的騎行之路上，他遇見雪山和冰川，遇見草木牛羊，遇見許多普通而動人的面孔，並傾聽天地之聲，傾聽陌生人的故事，也傾聽內心的痛和愛。

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