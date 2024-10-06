記者蔡琛儀／台北報導

新加坡歌手卓振聲9月推出新單曲〈墜在原點的我〉，日前更受「Jam Jam Asia音樂節」之邀首次來台北演出，也第一次在台北做宣傳，笑說一路受到不少挑戰的「衝擊」卻是難忘的體驗。他更趁空檔到宜蘭享受大自然，也透露自己最愛的小吃是滷肉飯，期待下次帶著新專輯回來跟大家見面。

▲卓振聲首度來台演出及宣傳。（圖／CROSS RATIO提供）

卓振聲開心地表示：「這是我第一次因為公開活動來到台北，過去大部分是跟家人、朋友來玩。台北有很多優秀的音樂創作者跟資源，這次我也趁著空檔跟一些創作人見面，希望未來有機會合作，創造出更多火花！」

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他在音樂節的演出中，也首度與樂團Robot Swing的惟農和昭元合作，卓振聲笑說：「我們一見到彼此其實有點緊張，因為我們都是分開在台北、新加坡各自排練，演出前我們很快速的試音，我們很有默契。」而最令他印象深刻的是演出日時，還發生大雨一早攪局的小插曲，中途一度更換舞台，讓卓振聲苦笑：「只能謝謝台北送給我的小彩蛋了，看到台下觀眾也超捧場，真的很感動。」

▲新加坡歌手卓振聲。（圖／CROSS RATIO提供）

除了談論音樂上的合作，卓振聲也把握在台北的時間宣傳自己的新歌，包括訪問、電台等，他也找了一天空檔，跟家人好友相約到宜蘭遊玩，卓振聲分享：「我們去了清水地熱公園提著竹簍煮溫泉蛋玉米，還去泡腳；也到了動物農場和梅花鹿及一些非常可愛的動物近距離互動；除了宜蘭，最深刻的印象其實就是我最愛的滷肉飯。」