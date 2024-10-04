拍戲「一塊肉不見」當場見骨！港星伍允龍揭驚悚過程

記者許逸群／台北報導

香港全新動作電影《武替道》集合《九龍城寨之圍城》班底，其中港星伍允龍今（4）日不畏颱風，仍依約前來台灣為電影宣傳造勢。電影內容描述「武行」工作，武行出生的伍允龍透露，入行以來大小傷不斷，前陣子甚至「一塊肉」不見，休息了1個月才能走路。

▲伍允龍在《武替道》中飾演武打明星。（圖／華映提供）

伍允龍透露，日前拍攝電影時，有場戲需要被鎖在車內，並被車子拖著走，但過程中出了意外，「我那時候腿上一整塊肉不見，看見骨頭，1個月不能走路。神經還有點沒有知覺，但現在已經好了，不用擔心。」伍允龍也表示，當時受傷後，電影公司非常暖心，還等他完全康復才補拍了他的畫面。

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▲劉俊謙與董瑋在《武替道》中飾演師徒。（圖／華映提供）

《武替道》中講述早期武打電影，為講求效果而造成演員與替身受傷。入行超過20年的伍允龍表示，《武替道》有特地誇大實情，實際上遇到的劇組與武術指導，都是將「安全」擺在第一位。從武行到明星，他坦言有時劇組會為他安排替身，但他為講求畫面連貫，都會希望能盡量自己演出。

▲演員伍允龍無懼颱風，執意來台灣為電影宣傳。（圖／記者湯興漢攝）

伍允龍和劉俊謙都以《九龍城寨之圍城》爆紅，而兩人也在電影《武替道》中再次合作。提到劉俊謙以台劇《此時此刻》入圍金鐘影帝，被問是否有機會來台發展，伍允龍表示有機會都願嘗試，只要劇本好就沒問題。至於目前有無台灣劇組邀約？他則打趣地對著現場的攝影鏡頭笑說：「還沒有耶！」

《武替道》的資深動作指導江道海及梁博恩，獲得今年金馬獎最佳動作指導的提名。被問到未來是否也有機會來台擔任電影的武術指導？伍允龍開心地直說：「有機會當然沒問題，我特別喜歡做武術指導！」電影《武替道》於10月4日在全台上映。

▲集結眾多武術於一身的伍允龍，真實功夫了得。（圖／記者湯興漢攝）