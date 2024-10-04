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《嗨！營業中》打造二百人宴席　郭泓志偷懶休息被抓包　

記者葉文正／台北報導

《嗨！營業中》夥伴們接獲最艱難任務：「為200人準備辦桌午餐宴席」，夥伴們在任務之前特別拜訪辦桌第三代「金葉摸油湯」，年輕夫妻總舖師呂昭輝和老闆娘李芝瑜，夫妻齊心傳承辦桌美味，除了傳授美食製作要領之外，也分享如何達到數量與速度的考驗並兼顧品質。

▲《嗨！營業中》夥伴們拜師辦桌第三代 打造二百人宴席。（圖／好看娛樂）

▲《嗨！營業中》夥伴們拜師辦桌第三代 打造二百人宴席。（圖／好看娛樂）

夥伴們凌晨三點天未亮就摸黑開始準備辦桌工作，吳映潔自嘲說：「我們好像一群早起的機器人。」初次接獲辦桌任務，郭泓志自信滿滿打包票保證：「你們找不到那麼厲害的團隊。」乱彈阿翔接著一搭一唱：「我們很會削芒果、浩哥（姚元浩）也很會切花椰菜。」

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▲《嗨！營業中》夥伴們拜師辦桌第三代 打造二百人宴席。（圖／好看娛樂）

▲大夥要操辦桌菜上緊發條。（圖／好看娛樂）

郭泓志加碼誇大說：「你們不要有壓力喔，我們動作比較快是正常的，找不到像我們這麼有效率的團隊。」莎莎一旁說：「是啊！我們長得又漂亮又帥。」夥伴們自信心爆棚。

▲《嗨！營業中》夥伴們拜師辦桌第三代 打造二百人宴席。（圖／好看娛樂）

▲辦桌第三代用上的廚具可不少。（圖／好看娛樂）

因為事前準備工作非常繁雜，郭泓志竟然趁著大夥忙著手上的工作沒注意，獨自坐在樹下乘涼，一邊吃冰棒休息十分悠閒。接著出一張嘴說：「我覺得我們今天團隊滿分。」

總鋪師老闆娘眼看著時間來不及，對郭泓志下最後通牒說：「我再給你最後5秒鐘（意指趕緊加入備料工作）」。

眼看時間越來越緊迫，總鋪師老闆娘開始變得嚴格。先是告誡郭泓志說：「嘴巴動，手也要動！」姚元浩被盯上說：「你現在是不是沒有工作？」莎莎也被點名動作慢。夥伴們擠在一塊，立刻被指正說：「你們不能全部在一起，會來不及。」

大家還要準備200個雞湯盅，食材有些多、有些少品質不一致，沒有達到標準。郭泓志連忙解釋說：「我們想說要讓你有機會檢查。」眼看時間來不及，戶外辦桌體感溫度也接近40度，夥伴們彼此喊話要大家撐住。究竟夥伴們是否能完成辦桌任務呢？

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姚元浩, 鬼鬼, 乱彈阿翔, 吳映潔, 郭泓志

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