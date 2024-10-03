康茵茵、房思瑜遊沖繩遇失火！　濃煙狂竄畫面曝：真的嚇死

記者王靖淳／綜合報導

女星康茵茵過去曾是節目《大學生了沒》的班底，她在2017年時與舒子晨、夏語心組成「犯規小姐」，近年更演出舞台劇，累積不少作品。最近她發文分享與女星房思瑜等好友到日本沖繩旅行，不過今（3）日卻透露一行人外出用餐時，遇到失火的意外經歷，她PO出現場情況驚呼：「真的是嚇死。」

▲康茵茵（圖左）、房思瑜有著好交情。（圖／翻攝自Instagram／yinyin618）

康茵茵透露，當時與好友們正在一家燒肉店用餐時，店內突然冒出濃煙，現場情況緊急。她在文中寫道：「不可能吃到店家失火吧，真的是嚇死。」康茵茵表示，當濃煙瀰漫整個空間時，所有客人都及時逃離，幸運的是，並沒有顧客受困。不過，她也擔心是否有廚師或工作人員還滯留在餐廳內，並希望大家都能平安無事。她在文中表達對店家與現場工作人員的關心，真誠地希望火災不會帶來嚴重的傷害或損失。

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▲康茵茵透露吃飯到一半遇到失火。（圖／翻攝自Instagram／yinyin618）

透過康茵茵分享的影片可見到，濃煙從店裡不斷冒出，彌漫在周圍空氣中。店門外有幾位民眾站在一旁觀看，表情顯得錯愕，似乎在觀察火勢的變化或等待救援行動的到來。店內外的情況似乎很混亂，且周圍的光線微弱，還有警車和消防車經過，並閃爍著警示燈，讓現場看起來十分緊張和危急。畫面曝光後，立即掀起討論，也讓不少網友替她感到擔心。

▲康茵茵（圖左）、房思瑜最近到沖繩玩。。（圖／翻攝自Instagram／yinyin618）