「善良、平等是故事的核心」　《荒野機器人》導演受宮﨑駿啟發

記者蕭采薇／台北－北京連線報導

夢工廠最新動畫電影《荒野機器人》在美國上映，首週開片就以3500萬美金的票房勇奪冠軍，對於非續集、非迪士尼和皮克斯系列的動畫來說，已是相當耀眼的成績。電影請到三度入圍奧斯卡的克里斯桑德斯（Chris Sanders）擔任編導，他向台灣媒體分享：「善良和平等貫穿整個故事，也是電影的核心價值。」

▲《荒野機器人》以善良和平等貫穿整個故事，也是電影的核心價值。（圖／UIP提供）

《荒野機器人》改編自知名著作，找來《黑豹》露琵塔尼詠歐、《最後生還者》佩德羅帕斯卡等知名演員配音。桑德斯開心表示：「這都是我們的第一選擇，非常幸運，他們都答應了！」而他過去曾為《星際寶貝》史迪奇配音，這次卻沒有軋一角，桑德斯笑說：「喔！老實說，因為我忘記了，我忙到不可開交，一切結束後才想起這件事。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《荒野機器人》導演克里斯桑德斯。（圖／UIP提供）

動畫中原始又美麗的森林，令許多觀眾看完後心生嚮往。桑德斯表示，並沒有具體的參考地點，若真的要說靈感來源，大概就是來自彼得布朗（Peter Brown）的原著小說，以及在《小鹿斑比》和宮﨑駿電影中的森林。

▲《荒野機器人》森林風格受到《小鹿斑比》和宮﨑駿作品的啟發。（圖／UIP提供）

但他也坦言，風格上也有參考宮﨑駿，像是不刻意使用擬人的方式呈現森林中的動物，「過去我們習慣於讓動物穿衣服、用手機，這次少了一些擬人化，有的話也僅限於脖子之上。」事實上，桑德斯的女兒也是原著的粉絲，他也是透過女兒，才第一次接觸到這個故事。

▲《荒野機器人》刻意不過度「擬人化」森林中的動物。（圖／UIP提供）

桑德斯在籌備期間，也得到原著彼得布朗許多幫忙，像是對方提到「善良可以是一種生存技能」，就被他奉為圭臬，「的確，善良和平等貫穿整個故事，也是電影的核心價值。」《荒野機器人》將於10月10日在台上映。

▲《荒野機器人》請到找來《黑豹》露琵塔尼詠歐為主角配音。（圖／UIP提供）