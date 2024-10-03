訪問／宮﨑駿復出驚吐「腦壞了」　突對空氣講話：橡皮擦被高畑勳拿走

記者吳睿慈／台北-東京連線報導

日本動畫大師宮﨑駿復出推出《蒼鷺與少年》，以自身故事作為故事背景，卻因此「過於打開腦洞」，使得無法負荷，經常搞不清楚現實與幻想。紀錄片《與夢前行 宮﨑駿：蒼鷺與少年創作全紀錄》曝光他的創作幕後，跟拍荒川格導演坦言很擔心他的狀況，宮﨑駿時常對著空氣講話，大家都很擔心他。

▲宮﨑駿為了創作把自己的腦洞打開，卻讓大家很擔心。（圖／甲上娛樂提供 ）



宮﨑駿為創作《蒼鷺與少年》曾陷入一段撞牆期，稿子改了又改、刪了又刪，甚至為此「打開腦洞」，接近心靈黑暗之處，逼自己正視低潮，把脆弱的部分通通掏出來給大家看。他為藝術揭開內心，卻讓身邊的人看得很心疼。

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宮﨑駿曾在紀錄片裡數度自嘲「我的腦子好像快要壞掉」、「腦子好像壞了」，導演荒川格受訪時透露，「看到他對著空氣講橡皮擦被阿朴（高畑勳）拿走了，那陣子他常常會有讓人摸不透的發言，其實我是有點擔心他的，所以喝酒的時候我會勸他少喝一點，因為當下真的滿擔心他接著會進入的狀態，到了後來當他說腦子壞掉的時候，大家又更擔心了。」

導演荒川格也曾看過宮﨑駿人性化的一面，「是他的笑容，因為他在對人講出嚴苛的話之後，常會露出他的招牌笑容，他的嚴苛跟笑容是同時出現的，會覺得很有人性，很像魔術師，他講的話會因此聽進去。」近20年工作情誼，荒川格也透露宮﨑駿這幾年脾氣變得溫和。

▲宮﨑駿的背影令人心疼。（圖／甲上娛樂提供）



《與夢前行 宮﨑駿：蒼鷺與少年創作全紀錄》採訪長達7年的時間，荒川格幾乎沒看過宮﨑駿生氣，情緒起伏最大的時候，是長年的助手竹林小姐過世之際，「我看到宮﨑導演很寂寞，一個人很孤單的樣子，那段時間是他情緒起伏比較大的時候。」

宮﨑駿接連送走身邊好友，他經常表示「死亡在慢慢的接近我」，高齡83歲的他與荒川格私下經常聊到死亡，他態度淡定：「我不怕死亡，因為我每天都在練習，睡覺不就也是一樣的事情嗎？」宮﨑駿認為死亡是種解放，卻令荒川格很擔心。

荒川格曾經追問宮﨑駿：「你應該不著急著死吧？」宮﨑駿回答：「我不會，我沒有想死，你不要再問了！」事實上，他的作品也強調「活著的重要性」，荒川格受訪時表示：「就跟光影同時存在一樣，好比影子有多大，光線就有多強，是一體兩面的，所以導演（宮﨑駿）應該是兩種想法都有。」

▲紀錄片導演荒川格（左）透過吉卜力工作室製作總監鈴木敏夫牽線跟拍宮﨑駿。（圖／甲上娛樂提供）



荒川格這次跟拍7年的時間，也曾經默默掉下眼淚拓，「我常常想說拍攝完也許紀錄宮﨑駿的工作也要結束了」，每次拍攝結束，宮﨑駿都會親自送他到工作室門口，揮著手送他出門，並溫暖地對他說「荒川今天辛苦你了。」讓他感觸極深：「這7年之中有好幾次我會想說這或許是我們最後一次見面了，所以回去的路上都會忍不住掉下幾滴眼淚。」

《與夢前行 宮﨑駿：蒼鷺與少年創作全紀錄》紀錄大大小小幕後，還有一幕是老師們泡溫泉的赤裸畫面，荒川格解答用意，「其實這部紀錄片的主題也是宮﨑駿的旅程，他來往兩個不同的世界，自由地在幻想和現實間穿梭，當我們看到溫泉的時候，不確定這地方對他來說是現實的世界還是對他來說到了異世界，所以這次剪接把溫泉當作一個來往不同世界的提示重點，讓大家跟著宮﨑駿來往他腦中幻想的旅程。」

至於宮﨑駿知道自己的裸體被放進去片段裡嗎？他笑喊：「我跟著宮﨑拍攝20多年，中間也拍了五、六支作品，他都沒有看過，所以他應該也不知道自己的裸體已經公諸於世了！」鈴木敏夫看了之後只有說「我肚子有那麼大嗎？」《與夢前行 宮﨑駿：蒼鷺與少年創作全紀錄》10月10日在台上映。