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跨海訪問／83歲宮﨑駿認「死亡慢慢靠近中」：每天都在練習死亡

記者吳睿慈／台北-東京連線報導

日本動畫大師宮﨑駿紀錄片《與夢前行 宮﨑駿：蒼鷺與少年創作全紀錄》即將於10日上映，片中描寫宮﨑駿對老戰友「阿朴」高畑勳的思念之情，還有他與製作人夥伴鈴木敏夫相愛相殺的相處模式，盡顯吉卜力三巨頭走過半百歲月的真摯友情。紀錄片跟拍導演荒川格日前接受台灣記者跨海訪問，他坦言自己曾惹怒宮﨑駿，但沒想到後來是宮﨑駿先放下身段釋出善意，令他驚訝不已。

▲▼ 荒川格笑說宮﨑駿導演認為側拍師都是鈴木敏夫派來的間諜。（圖／甲上娛樂提供 ）

▲宮﨑駿面對死亡態度很淡然。（圖／甲上娛樂提供 ）

紀錄片導演荒川格花了7年時間跟拍宮﨑駿，公開宮﨑駿製作《蒼鷺與少年》幕後大大小小的事，其中包含痛失老友高畑勳、助手竹林小姐等，面對生死，他常敢嘆「死亡在慢慢的接近我」，高齡83歲的他與荒川格私下經常聊到死亡，他態度淡定：「我不怕死亡，因為我每天都在練習，睡覺不就也是一樣的事情嗎？」

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宮﨑駿認為死亡是種解放，令荒川格很擔心，他曾經追問宮﨑駿：「你應該不著急著死吧？」宮﨑駿回答：「我不會，我沒有想死，你不要再問了！」事實上，他的作品也強調「活著的重要性」，荒川格受訪時表示：「就跟光影同時存在一樣，好比影子有多大，光線就有多強，是一體兩面的，所以導演（宮﨑駿）應該是兩種想法都有。」

▲▼ 荒川格導演20年來看著宮﨑駿的背影工作。（圖／甲上娛樂提供）

▲荒川格導演20年來看著宮﨑駿的背影工作。（圖／甲上娛樂提供）

宮﨑駿給大眾的印象為嚴格、強勢，但其實荒川格口中的他截然不同，「現在我眼中的宮﨑駿是很溫和、幽默風趣、體貼的一個人，這是我現在拍攝他所看到他不一樣的一面。」。荒川格自招曾經惹怒過宮﨑駿，當時《崖上的波妞》正處於即將進入製作的階段，宮﨑駿帶著很嚴肅的態度去場勘，他陪同前往卻沒發現這件事的重要性，因而使得對方暴怒。

荒川格說：「當年27歲的我不知道這件事情對他來說有多麼重要，我就帶著攝影機用跟平常的朋友關係一樣跟他相處，導演就很生氣的說『你這種態度是對一個電影製作者應該要有的態度嗎？因為他覺得現在已經進入到不一樣的階段，你不應該用平常側拍我生活的感覺來跟我相處。』。」在場只有他與宮﨑駿，最後他只能收拾器材離開現場。

當年那一幕，至今在他腦海裡永久保存，荒川格形容：「那邊的海很平靜，到了晚上一片漆黑，完全沒有燈光，我那天覺得一切都要結束了，隔天早上跟導演告別後我就要回到東京，所以直到今日，那天那片海的漆黑，我到現在還是印象深刻，當時真的非常絕望。」將近1個月的時間，他沒再踏入工作室。

意外的是，宮﨑駿派人傳話，「我把荒川格當朋友，被朋友罵一下應該要更努力才對吧」，荒川格才恍然大悟，他雖惹怒對方，但宮﨑駿根本沒往心裡去，後來再次去拍紀錄片時，「導演（宮﨑駿）看起來跟平常沒有兩樣，我就繼續拍攝工作。」

▲▼紀錄片導演荒川格（右）與吉卜力工作室製作總監鈴木敏夫。（圖／甲上娛樂提供）

▲荒川格笑說「宮﨑駿導演認為側拍師都是鈴木敏夫派來的間諜」。（圖／甲上娛樂提供 ）

事實上，宮﨑駿起初非常抗拒荒川格的跟拍，荒川格自嘲：「他認為側拍師都是鈴木敏夫送到他身邊的間諜！」但鈴木敏夫說服了宮﨑駿，「就把荒川格當成一個實習生，在工作室有一個聊天的對象，這樣可以嗎？」宮﨑駿才接受。

只是荒川格認識宮﨑駿20年來，他謹守本分，「前面的13年，我都謹守著一個媒體對創作者的關係」，直到跟拍《與夢前行 宮﨑駿：蒼鷺與少年創作全紀錄》，他才成身份轉為朋友：「我覺得我們之間的關係有所轉變與不同，我必須要成為他的朋友，因為我覺得這個階段的宮﨑駿導演是需要支持、陪伴的，有身為朋友的力量支持他。」兩人亦是好友亦是工作夥伴，呈現出最真摯的紀錄片。

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