記者潘慧中／綜合報導

楊皓如憑著直率個性與辛辣的說話風格，在演藝圈闖盪出亮眼表現，私下也不時會和粉絲分享生活點滴。她9月底便在社群網站以過來人的經驗，提醒大家「各種信用卡退費真的要盯好」！

▲楊皓如氣憤發文。（圖／翻攝自Instagram／haojuju）



楊皓如在Instagram表示，打掃阿姨開刀後請假3個月，機構本來說好會暫停扣繳，怎知某天心血來潮看帳單明細，才發現根本一直在扣款，「打過去靠北才說噢會計沒注意。」

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▲楊皓如發現一直被扣款。（圖／翻攝自Instagram／haojuju）



不只這樣，兩個小孩的游泳課因放颱風假必須退費，結果楊皓如前幾天發現信用卡只退回一個人的錢，致電詢問運動中心卻得到作業疏失的答案，「是在哭喔！台灣果然是詐騙天堂。老老實實經營企業很難嗎？」

▲楊皓如直呼「台灣果然是詐騙天堂」。（圖／翻攝自Instagram／haojuju）



看到粉絲分享類似經歷時，楊皓如附上一個火大的表情符號開罵：「各種詐騙不誠實！難道已經是每家公司的sop？消費者要是沒注意就A走了吧？！公司沒有誠信真的超沒品！」

▲粉絲分享類似經歷，楊皓如也回應了。（圖／翻攝自Instagram／haojuju）



楊皓如IG全文：

各種信用卡退費真的要盯好ㄟ！

打掃阿姨腳開刀沒來掃地三個月

打掃機構的自動扣繳說好會停扣

某天我心血來潮看帳單明細

（我平常不太看細項只看總金額）

根本一直在扣款好嗎！

打過去靠北才說噢會計沒注意

前幾天又發現暑假兩小的游泳課

因為颱風假退費信用卡只退回一人的錢

打去問運動中心才說噢作業疏失只退了一人

是在哭喔！

台灣果然是詐騙天堂

老老實實經營企業很難嗎？

就是這樣！

各種詐騙不誠實！

難道已經是每家公司的sop？

消費者要是沒注意就A走了吧

公司沒有誠信真的超沒品