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19歲陸正妹網紅驚傳墜樓亡！　拍情侶片圈粉百萬…男友遭警方拘留

記者陳芊秀／綜合報導

大陸近日瘋傳女網紅張悅墜樓身亡，且疑似事發前與男友發生爭吵，她生前與男友時常拍情侶片，吸引破百萬粉絲追蹤。派出所民警昨日（27）向媒體透露張悅男友已經被拘留。

▲▼19歲大陸百萬正妹網紅張悅驚傳墜樓身亡。（圖／翻攝自微博）

▲19歲大陸正妹網紅張悅驚傳墜樓身亡。（圖／翻攝自微博）

據陸媒《紅星新聞》報導，張悅是內蒙古人，近日傳出在興安盟科爾沁右翼前旗的一個社區內墜樓身亡，24日媒體從當地殯儀館查到有一位同名同姓的死者被送到此處。而根據社群平台的公開資訊，她現年19歲，不過其家屬與警方皆尚未證實死訊。

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▲▼19歲大陸百萬正妹網紅張悅驚傳墜樓身亡。（圖／翻攝自微博）

▲張悅擁有超過百萬粉絲追蹤。（圖／翻攝自微博）

張悅在平台「快手」擁有147萬粉絲，另外與男友創設帳號「MYP」，時常分享情侶甜蜜互動，8月30日男友發表一支「亡妻回憶錄」，不料傳出墜樓噩耗，網友紛紛留言「一語成讖」、「有些話不能隨便亂說」。目前她的相關社群帳號全都改為私密狀態。

▲▼19歲大陸百萬正妹網紅張悅驚傳墜樓身亡。（圖／翻攝自微博）

▲張悅與男友時常拍情侶影片。（圖／翻攝自微博）

陸網傳言持續延燒，另一方面，當地派出所的民警表示，張悅男友馬雲鵬已被拘留。案件詳情不便透露，目前全案正在調查中。

▲▼19歲大陸百萬正妹網紅張悅驚傳墜樓身亡。（圖／翻攝自微博）

▲當地派出所民警透露，張悅男友馬雲鵬被警方拘留。（圖／翻攝自微博）

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