盧廣仲挑戰「世界文化遺產」頂高溫虛脫！　不忍了：根本人體脫水機

記者孟育民／台北報導

實境旅遊節目《暴走兄弟朝聖趣》由三金天王盧廣仲、李玉璽與美麗本人攜手主持，挑戰極具難度的西班牙及日本的雙朝聖之路。暴走三兄弟三人面對的是被稱為「朝聖大魔王」的大雲取越。這條全長14.5公里、海拔落差超過700公尺的路線，對於任何一位挑戰者而言，都絕非易事。尤其在高達40度的高溫下，路程的難度再度提升。永遠都是一馬當先、腳力最好的盧廣仲，在高溫的考驗下，他的白色T恤在炎熱的天氣下扭動衣服時還能擠出水來，讓廣仲也笑稱自己「根本就是人體脫水機」。

▲挑戰世界文化遺產，盧廣仲化身人體脫水機。（圖／東森綜合台 提供）



為了挑戰「朝聖大魔王」大雲取越，前一天三人晚餐特地選擇熊野燒烤，用滿滿的牛肉補充蛋白質，吃飯途中還對彼此信心喊話。在西班牙朝聖時，每天隨便都可以走上二十公里，四公里對三人來說根本就是小菜一碟，沒想到在熊野古道中，雖然每天的公里數看起來不多，但都是有坡度的爬山，每走一公里比想像中還要久，果然不能小看朝聖大魔王。

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▲三人在高溫下完成艱鉅任務。（圖／東森綜合台 提供）



有充滿艱難的挑戰，當然也有很CHILL的行程，暴走三兄弟盧廣仲、李玉璽與美麗本人在挑戰完大雲取越後，便動身前往在當地相當知名，且需要坐船才能抵達的溫泉飯店，飯店有特色的天然洞窟溫泉，將朝聖所耗費的體力與疲累感，通通一掃而空，享受著泡湯搭配上自然的海景。雖然是一大享受，但在高溫下三人直呼：「心情很CHILL但身體太熱了！」以親身經驗告訴觀眾千萬不要輕易在夏季來挑戰。