《小丑2》瓦昆戀上女神卡卡！　導演喊話「到電影院看」原因曝光

記者黃庠棻／台北報導

由導演陶德菲利普斯執導，瓦昆菲尼克斯及女神卡卡主演的《小丑：雙重瘋狂》下週三（10月2日）即將在台灣上映，外媒稱該片「撼動人心」、「顛覆感官」，是「大膽、卓越、劃時代之作」、「天才之舉」，「瓦昆菲尼克斯再次獻上值得奧斯卡的表演」，而「女神卡卡十分引人注目」、「令人目眩」，讓全球影迷非常期待。

▲《小丑：雙重瘋狂》即將上映。（圖／華納兄弟提供）

《小丑：雙重瘋狂》絕對是獨一無二，並且將遠超影迷的預期，而這部電影和第一部《小丑》不同的其中一點是，製作團隊特地使用IMAX規格進行拍攝，並且改變了畫面比例，呈現更寬闊、宏大的場景；導演陶德菲利普斯更是直呼「如果在IMAX體驗這部電影，一定會很瘋狂！」

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▲《小丑：雙重瘋狂》即將上映。（圖／華納兄弟提供）

導演陶德菲利普斯堅信IMAX是無可比擬的觀影體驗，他說「我永遠都只會為讓觀眾進電影院看電影拍攝電影，因為我真心相信電影院的觀影體驗。進電影院看電影不只是和400個陌生人共享同一個空間，另外還有那種巨型銀幕和震耳欲聾的音響帶來的震撼感受，以及電影能夠喚起我們內心深處的情感。」

▲《小丑：雙重瘋狂》即將上映。（圖／華納兄弟提供）

在《小丑：雙重瘋狂》的一開始，亞瑟（瓦昆菲尼克斯飾）被關在阿卡漢精神病院，與現實世界完全脫節，而且很明顯被大量藥物控制行動。瓦昆菲尼克斯認為，觀眾透過大銀幕能和亞瑟一起「迷失在那些走廊裡，所有的一切都顯得如此廣闊；這是一部宏大的電影。」

▲《小丑：雙重瘋狂》即將上映。（圖／華納兄弟提供）

亞瑟直到遇見莉（女神卡卡飾）之後才再次和現實世界有所連結，人生開始又變成彩色的，並且擦出愛的火花。女神卡卡也說「這部電影就是為電影院量身打造的，電影院裡的聲效、配樂和氛圍，能讓你完全走進這些角色的內心。」

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