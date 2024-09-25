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《腦筋急轉彎2》延伸動畫來了！　揭秘萊莉大腦的工作室日常

記者蕭采薇／綜合報導

票房突破16億美元、並耀升皮克斯動畫工作室票房冠軍的《腦筋急轉彎2》，25日登陸Disney+，粉絲可以再次重溫萊莉與情緒角色們帶來的感動。此外，《腦筋急轉彎2》延伸動畫，《來自《腦筋急轉彎》的世界：夢境製片廠》將於今年12月11日正式上線。

▲《腦筋急轉彎2》延伸動畫，《來自《腦筋急轉彎》的世界：夢境製片廠》將於今年12月11日正式上線。。（圖／Disney+提供）

▲《腦筋急轉彎2》延伸動畫，《來自《腦筋急轉彎》的世界：夢境製片廠》將上線。（圖／Disney+提供）
 
《來自《腦筋急轉彎》的世界：夢境製片廠》是一部延續《腦筋急轉彎》世界觀的全新作品，並將以四集短篇影集的形式，引領觀眾再次回到主角萊莉的大腦中，揭開「夢境製片廠」不為人知的工作室日常。

此外，共八集的動畫影集《勝與敗》則將鏡頭聚焦在一場壘球冠軍賽，從八位不同角色的內心世界，包括缺乏安全感的孩子、直升機家長，甚至還有一個為情所苦的裁判，揭開這場熱血奇幻旅程的序幕。
 
皮克斯動畫工作室首席創意長彼特達克特（Peter Docter）表示：「這兩部動畫影集完美展現了皮克斯動畫的創意巔峰！《來自《腦筋急轉彎》的世界：夢境製片廠》會為粉絲們帶來一連串笑料百出的故事，《勝與敗》則是一部史無前例的必看動畫，我認為它具備所有體現皮克斯動畫工作室卓越不凡的創意元素。」
 
《來自《腦筋急轉彎》的世界：夢境製片廠》由《週六夜現場》愛咪波勒、瑪雅魯道夫、《玩具總動員4》松村艾麗、「萊莉」配音員肯辛頓塔爾曼等人配音演出，並由Mike Jones擔任導演和編劇，以及Jaclyn Simon擔任製作人。《勝與敗》則由喜劇演員威爾佛提為教練一角配音，還有嘉莉霍布森和邁克爾耶茨擔任導演、編劇，並與大衛拉利共同擔任製作人。

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全新原創動畫影集《來自《腦筋急轉彎》的世界：夢境製片廠》、《勝與敗》將分別於2024年12月11日、以及2025年2月19日在Disney+獨家上線。

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