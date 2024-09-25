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美麗本人首登《飢餓遊戲》！　隊友秒選峮峮：因為她很漂亮

記者孟育民／台北報導

中視綜藝節目《飢餓遊戲》新一集讓藝人進行「尋找我的搭檔」任務，邀請安苡愛、王嫚萱、賴薇如、李玉璽和首次上節目的美麗本人與主持群共10人一起闖關。美麗本人因對遊戲規則一知半解，頻頻鬧出笑話，一開錄聽完規則後立刻轉身向李玉璽求助：「你等一下可以跟我再解釋一次規則嗎？」蔡黃汝便打趣地對他說：「你回去看播出就知道了。」

▲▼《飢餓遊戲》玩木頭人，王仁甫組團作弊被抓包。（圖／中視提供）

▲《飢餓遊戲》新一集讓藝人進行「尋找我的搭檔」任務。（圖／中視提供）

第一關玩的是「一二三木頭人」，全員邊移動，還要看謎題猜出正解，王仁甫一度因偷跑被抓包，所幸就拉上王嫚萱、美麗本人和李玉璽組團作弊：「我們偷偷往前走十步，他們也不會發現。」不料許孟哲跳出來檢舉：「等一下，(他們)後面在散步」，但王仁甫卻賴皮地對製作人說：「你要抓我，總要知道我上一步在哪吧？」抓準製作人沒看到他原來的位置，成功偷吃步。

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另一關改進行「蒙眼大風吹」，難度頗高。峮峮決定與王仁甫結盟，兩人躲在角落打算互換位置，沒想到峮峮被抽到當「鬼」，計劃瞬間被打亂。隨後峮峮出題：「大風吹，吹今天有尿尿的人」，王仁甫則自信滿滿地說：「我今天起床後還沒尿尿，所以不用換位置。」因為當下已經下午一點，眾人不禁質疑他膀胱這麼大能撐這麼久。

▲▼《飢餓遊戲》玩木頭人，王仁甫組團作弊被抓包。（圖／中視提供）

▲節目玩木頭人，王仁甫組團作弊被抓包。（圖／中視提供）

輪到賴薇如當鬼時，她則出了一題「大風吹，吹不想跟製作人愛的抱抱的人」，眾人聽到後紛紛急換位置，只有許孟哲寧願抱主謀也不願意換位置。王仁甫發現後揶揄他：「你沒換位置是因為想跟製作人愛的抱抱嗎？」沒想到許孟哲也很乾脆：「我可以」，然後就衝到製作人面前送上擁抱。接著蔡黃汝當鬼，又喊出「吹不想跟製作人舌吻的人」，只見這回許孟哲就急著要換位置，但因為蒙著眼，直接跌倒在地。

▲▼《飢餓遊戲》玩木頭人，王仁甫組團作弊被抓包。（圖／中視提供）

▲美麗本人（右）。（圖／中視提供）

美麗本人玩到最後一關還是對遊戲規則一頭霧水，但他卻毫不猶豫地認定峮峮是他的隊友，但問到理由時，他則幽默地說：「我誰都不知道，選她只是因為她很漂亮。」

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飢餓遊戲, 峮峮, 美麗本人, 李玉璽

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