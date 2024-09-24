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柯震東遭「冒名詐騙粉絲」曝始末　被問吳慷仁當場錯愕：我也不知

記者蕭采薇／台北報導

柯震東活躍於社群軟體，沒想到先前竟傳出有人冒充向粉絲詐騙，讓經紀公司不得不發出聲明澄清。柯震東24日出席活動，語重心長的說：「我們也滿意外的，也藉此告訴同行的男明星、女明星，大家警惕一下。」首次入圍金鐘，柯震東也笑說：「我本來還以為可以報新人獎。」

▲▼柯震東 「 匠心 • 獨具 」名錶活動。（圖／記者湯興漢攝）

▲柯震東本屆首次入圍金鐘獎。（圖／記者湯興漢攝）

柯震東曾拿過金馬新人，如今也是金馬常客，但這次以《不夠善良的我們》入圍金鐘迷你劇集男配角獎是初體驗。至於是否有向同劇入圍者林依晨、許瑋甯、賀軍翔等人祝賀？他坦言：「忘記了！我好像只有跟譽庭導演聯絡。」

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柯震東以往曾喊話要拿金馬紅毯第一帥，24日被問是否也有同樣的野心，但他笑說：「當時年輕氣盛！」也稱讚此次的對手，「大家都有自己特色。」對於當天的造型，只希望自己「好看就好」，不用特別和別人比較。

▲▼柯震東 「 匠心 • 獨具 」名錶活動。（圖／記者湯興漢攝）

▲柯震東先前遭假帳號冒名，得知有粉絲被騙，令他非常意外和震驚。（圖／記者湯興漢攝）

他因為要準備新角色，本來正要準備增胖，但得知金鐘入圍後，「增肥計劃」只好往後延。期間還碰上要參釜山影展，柯震東說：「很可惜，去那邊沒辦法好好品嚐美食。」至於近來影帝吳慷仁簽約大陸經紀公司，被問及此事，和吳慷仁也沒有私交的柯震東錯愕表示：「我沒有很理解來龍去脈，他應該就是有他的想法吧，我也不知道。」

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