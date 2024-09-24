《百靈果》凱莉遭鄰居疑「不在家帶小孩」！　無奈嘆：性別平權路還很長

記者王靖淳／綜合報導

知名Podcast節目《百靈果NEWS》主持人凱莉在今年1月拋出懷孕的喜訊，於8月中旬平安生下女兒，平時也常透過社群分享與老公的育兒日常，不過今（24）日她在Threads發文透露，自己遭鄰居問到「怎麼沒在家帶小孩」，讓她無奈直言：「性別平權的路還很長。」

▲凱莉8月剛生下女兒。（圖／翻攝自Instagram／wang.kylie）

凱莉分享，最近當她在外出時，常會遇到鄰居長輩問她為何不在家照顧小孩，這樣的問題不分男女，顯示出社會對於性別角色的傳統期待仍然根深蒂固，同時也反映出性別平等的實現之路仍然漫長且充滿挑戰。為此，凱莉呼籲，女性應持續努力，爭取更多的理解和尊重，對抗這些過時的性別偏見。

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▲凱莉發文分享與鄰居的互動。（圖／翻攝自Threads／wang.kylie）

貼文曝光後不久，立即吸引大批網友朝聖按讚，同時也紛紛留言表達自己對此事的看法，有網友認為這種事只有身處語言不通的國家才會有所緩解，畢竟彼此誰也不認識，也有人表示認同凱莉的想法，「長輩知道媽媽工作，是爸爸在家帶小孩，就會說『妳先生真好，幫妳帶小孩』，我們真的離性平的路還很長。」還有網友幽默建議凱莉可以回對方：「老娘有錢有本事，不必只能在家帶小孩。」