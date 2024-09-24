柯叔元入圍金鐘男主角！　一看「女兒恭喜訊息」反應曝光

記者黃庠棻／台北報導

溫馨輕喜劇《女兒大人加個賴》主要演員柯叔元以此劇入圍今年金鐘獎戲劇節目男主角獎，他在臉書感性寫下一段喜悅又感恩的心情，同劇演員黃薇渟也在臉書為「賴打爸爸」送上恭喜，即使該劇已經完播，但同劇演員黃薇渟、陳妤、侯彥西等，至今臉書上仍放著該劇的主視覺照片，非常念舊。

▲柯叔元憑藉《女兒大人加個賴》入圍金鐘獎。（圖／衛視原創提供）

柯叔元透露，即使戲已經殺青，但演員彼此之間就像一家人，一直都保持著聯絡，更提到劇中飾演他女兒的黃薇渟，就真的像他自己的女兒一樣，直呼「她非常貼心，也讓人覺得很溫暖，她都會自己製作卡片，逢年過節也都會送上她的心意。」當看到黃薇渟臉書寫下恭喜他入圍的祝賀文字時，更是讓他感動「充滿了祝福和溫度，我真的非常感動。」

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▲《女兒大人加個賴》演員感情非常好。（圖／中視提供）

今年因《女兒大人加個賴》柯叔元再度入圍金鐘獎，回憶拍攝過程，覺得每一場戲都讓人回味無窮，其中有一場戲更是至今深刻，分享道「劇中大女兒黃薇渟準備出嫁的那天早上，我沒辦法去參加她的婚禮，那場戲劇本寫得很好，加上我們兩個人的默契也好。」拍攝時兩人真情流露，父女情深很打動人心。

▲《女兒大人加個賴》演員感情非常好。（圖／中視提供）

不僅如此，柯叔元提及當初一看到《女兒大人加個賴》的劇本就很喜歡，首播時讓他最欣慰的是很多人看完這部戲，都產生很大的共鳴，紛紛反饋家庭關係及家庭成員之間的感情都越來越好，這也成為他演出這部戲最大的收穫，說道「我們每一個人都很期待有第二季，只可惜因為一些現實的因素沒辦法完成這個心願，但這部作品在我心裡面有很重要的位置，因為我們這7個演員的好感情，從戲裡戲外都是一樣的，這是最難得的。」

▲《女兒大人加個賴》演員感情非常好。（圖／中視提供）

這部觸動人心的勵志輕喜劇《女兒大人加個賴》，集結柯叔元、侯彥西、陳妤、黃薇渟、管麟、王宇婕等優秀演員，故事講述黑道老大「賴打哥」（柯叔元飾）金盆洗手，想找回自己親生的兩個同父異母的女兒，過程中有歡笑也有淚水，中視自9月23日起每週一至五晚間8點播出，讓觀眾得以再次重溫《女兒大人加個賴》。

▲《女兒大人加個賴》演員感情非常好。（圖／中視提供）