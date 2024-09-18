《寄生上流》奉俊昊x羅伯派汀森強強聯手！　預告首曝光「狂死17次」

記者蕭采薇／綜合報導

南韓名導奉俊昊繼橫掃奧斯卡四項大獎的《寄生上流》後，與出演新版《蝙蝠俠》與《天能》的好萊塢巨星羅伯派汀森（Robert Pattinson）合作，新片《米奇17號》改編自驚悚科幻小說，將是奉俊昊帶來的全新突破性電影作品。

▲《米奇17號》由奉俊昊執導，羅伯派汀森主演。（圖／華納提供）

《米奇17號》敘述出乎意料的英雄米奇巴恩斯（羅伯派汀森飾），發現自己陷入了一個極不尋常的處境。為了完成僱主的要求，他必須不斷經歷死亡，才能換取生存。 《米奇17號》由奉俊昊自編自導，並由羅伯派汀森、娜歐蜜艾基、史蒂芬元、金像獎提名東妮克莉蒂以及馬克魯法洛主演。

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奉俊昊自2020年橫掃奧斯卡最佳導演、最佳影片等四項大獎後，就已經開始計畫下一步計畫，在2021年底，他收到愛德華阿什頓即將出版的小說《Mickey 7》手稿後，便起了相當大的興趣，決定開始籌備這部電影。

▲南韓名導奉俊昊。（圖／CFP）

據悉奉俊昊曾接觸多位好萊塢一線影星，其中對羅伯派汀森印象最深刻。而預告中各種荒謬死法和喜劇演出，也讓影迷笑稱「這麼ㄎㄧㄤ的羅伯派汀森最對味！」《米奇17號》台灣將搶先全美於2025年1月28日農曆春節大銀幕上映。