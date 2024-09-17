侯佩岑「46歲臉蛋變形」！驚見鼻子變90度　網揪1疑點：太過頭了

記者田暐瑋／綜合報導

侯佩岑曾被譽為「台灣第一美女主播」，婚後幾乎淡出螢光幕，將生活重心轉向家庭，今年正式復出演藝圈，頻繁出席各大活動，近日，她PO出多張工作美照，卻被發現五官有些不同，被質疑是修圖修過頭。

▲侯佩岑。（圖／福隆傳播提供）



侯佩岑16日在微博發文，並附上一系列美照，只見她身穿卡通T恤外搭西裝外套，展現出輕鬆又不失優雅的氣質，不過，有網友發現她的鼻子過於尖挺，幾乎呈90度角，從側面拍攝的角度更加明顯，被質疑是否「進廠維修」，但也有人懷疑是修圖修過頭。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲侯佩岑疑似修圖過頭。（圖／翻攝自侯佩岑微博）



侯佩岑近期到長沙參加新綜藝節目《再見愛人4》的錄製，積極復出螢光幕前。事實上，身為二寶媽還要兼顧演藝工作的她，狀態好到讓人忘了今年已46歲，她謙虛表示「說沒有變是不可能的，但我們都很努力在維持好的狀態，希望可以多一點正能量。」

為了養護肌膚，侯佩岑在飲食上也有調整，像是以前工作比較多、作息比較不正常的時候，會盡量不吃油炸，那時候吃油炸的食物皮膚容易會有狀況。而現在她盡量每天都會喝一些蔬果汁，幫皮膚補充一些天然的維他命，像是會自製「五青汁」來喝，用5種青綠色的水果蔬果：青蘋果、小黃瓜、苦瓜、芹菜、薄荷葉或菠菜等，放到果汁機或慢磨機裡磨。