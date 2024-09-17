阿諾遭主持人手伸內衣揉胸！驚爆對方身份　性騷細節全說了：旁邊全是男生

記者孟育民／台北報導

女星阿諾日前自爆剛出道時被性騷擾，「外景節目主持人常常半夜跑到我房間，錄影也會牽手或拍我屁股，他說這是為了增加默契。」男方甚至以玩國王遊戲為由，直接伸出鹹豬手到她的內衣底下揉胸，誇張的舉動掀起外界熱議。事實上，她曾在另一個節目分享過當時細節，如今畫面再次被翻出。

▲阿諾因為提起遭性騷過程，掀起外界討論。（圖／翻攝自Facebook／阿諾）

在節目《單身行不行》中，阿諾分享剛踏入演藝圈時的經歷，自己在朋友的介紹之下，接到一個地方台的外景節目主持工作，然而，該名製作人說要教阿諾怎麼樣才能在這個行業比較快可以熟悉、進入狀態，「他說你要跟你的Partner（搭檔）要有很好的默契，那要怎麼培養默契呢？他第一次我出外景的時候，他就說你來我們…就是大家的房間，你要跟攝影師、大家都要熟悉，攝影師才知道怎麼捕捉你，我們大家一起玩遊戲。」

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起初阿諾心想「玩遊戲OK啊」，結果事後才知道是要玩「國王遊戲」，她也從來沒玩過，「結果我是眼睜睜看到原本有個女的企劃，我就看到那個女的企劃輸了，然後就坐在攝影大哥身上，然後很近、跳舞，我嚇到，我那時候想說『這個遊戲我好像不會玩』」，之後她就逃跑了。

▲▼阿諾遭主持人兼製作人邀請玩國外遊戲。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）



「那時候以為這樣就沒事了，可是之後每一次出外景，就會用各式各樣的方式敲門，然後進我房間。」阿諾透露，剛開始覺得很正常，「他（製作人）會叫我站在那邊表演，比如說隔天開場要怎麼樣，可是之後他就說除了你要練習以外，培養默契還有一個方式，要有肢體接觸，他就說要牽手。」

面對這樣的要求，阿諾提出質疑「可是這樣很奇怪」，對方則堅稱「這樣才能培養默契」，她則明確拒絕：「我覺得我好像不大適合跟你牽手，因為我有男朋友，我覺得這樣很不好。」然而，對方接著又改口說要彼此像朋友一樣自然打鬧，「所以他就開始會打我屁股、拍我這樣子，就會很不舒服。」

「然後他就又一直很想要跟我玩國王遊戲。」有一次，阿諾實在拗不過，才答應玩，「然後我就輸了，輸了之後他說『我會再跟你講你要做什麼懲罰』。」之後在眾人搭著工程車回台北的途中，製作人的舉動頓時讓她內心爆炸，「他說『我要執行國王遊戲，妳要給我捏一下妳的胸部』。」

▲▼阿諾遭「手伸內衣摸胸」。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）



阿諾還原當時心境：「可是我不知道該怎麼辦，因為真的就是性騷擾。」當時，整個車上都是男生，只有她一個女生，她只好說了一聲「喔」，面對《單身》主持人驚問「妳還說『喔』？當然不行啊！」她也無奈表示：「我就『喔』啊，那我能怎麼樣？因為我輸了，我願賭服輸。」

阿諾說：「我就覺得好吧，我就想說是不是這樣抓一下就算了，他就手就伸到我的衣服裡面、伸到我的內衣裡面。反正他就這樣，我也不知道多久，我就說夠了。」後來，阿諾嚇得縮在旁邊，抵達台北之後，也不敢跟當時的男朋友訴苦，隨後便果斷決定請辭。面對《單身》主持人問「妳為什麼沒有揭發他？」她則坦言：「我不知道怎麼說出口。」



