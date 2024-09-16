艾美獎名單／《馴鹿寶貝》抱回4大獎！　《幕府將軍》、《大熊餐廳》創紀錄

記者蕭采薇／綜合報導

第76屆艾美獎（Emmy Awards 2024）於台灣時間16日上午8點在洛杉磯孔雀劇院舉行，《幕府將軍》成為史上首部奪下「最佳劇情類影集」的非英語作品，男、女主角真田廣之和澤井杏奈分別獲得視帝和視后。此外在台灣也備受喜愛的英劇《馴鹿寶貝》，當天也一次抱走4大獎。

▲《幕府將軍》成為艾美獎史上首部奪下「最佳劇情類影集」的非英語作品。（圖／路透社）

Disney+憑藉25項入圍的《幕府將軍》，以及23項入圍居次的《大熊餐廳》，成為今年艾美獎最風光平台。《大熊餐廳》率先開胡，男主角傑瑞米艾倫懷特（Jeremy Allen White）蟬聯稱帝，男配角也再度由艾邦摩斯貝克許（Ebon Moss-Bachrach）拿下，女配角也由同劇演員麗莎科倫扎亞斯（Liza Colón-Zayas） 獲得。

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▲《大熊餐廳》傑瑞米艾倫懷特、艾邦摩斯貝克許（Ebon Moss-Bachrach）、麗莎科倫扎亞斯接連獲獎。（圖／路透社）

在台灣也備受觀眾喜愛的英劇《馴鹿寶貝》，改編自男主角理查蓋德（Richard Gadd）的真實故事，儘管事後衍生出不少的爭議，內容也被「瑪莎」本人駁斥，但沒阻礙他們的得獎之路。不僅拿下「最佳迷你劇集」，飾演「瑪莎」潔西卡甘寧（Jessica Gunning）抱回最佳最佳女配角，理查蓋德也獲得最佳編劇以及最佳男主角。

▲《馴鹿寶貝》潔西卡甘寧（左）抱回最佳最佳女配角，理查蓋德也獲得最佳編劇以及最佳男主角。（圖／路透社）

以18項入圍同樣擠進上位圈，以英國皇室為背景的影集《王冠》，今年由飾演黛安娜王妃的伊莉莎白戴比基（Elizabeth Debicki）抱回劇情類影集最佳女配角。綜觀來看，今年依然是兩大串流平台Disney+和Netflix的對決，但光是《幕府將軍》和《大熊餐廳》雙雙破紀錄，已讓Disney+風光無限，而Apple TV+的《晨間直播秀》同樣也交出亮眼成績單。

▲《王冠》伊莉莎白戴比基抱回劇情類影集最佳女配角。（圖／路透社）

2024第76屆艾美獎部 重要得獎名單

最佳劇情類影集

《幕府將軍》

劇情類影集最佳男主角

《幕府將軍》真田廣之

劇情類影集最佳女主角

《幕府將軍》澤井杏奈

劇情類影集最佳男配角

《晨間直播秀》比利克魯登（Billy Crudup）

劇情類影集最佳女配角

《王冠》伊莉莎白戴比基（Elizabeth Debicki）

最佳喜劇類影集

《天后與草莓》

喜劇類影集最佳男主角

《大熊餐廳》傑瑞米艾倫懷特（Jeremy Allen White）

喜劇類影集最佳女主角

《天后與草莓》珍史瑪特（Jean Smart）

喜劇類影集最佳男配角

《大熊餐廳》艾邦摩斯貝克許（Ebon Moss-Bachrach）

喜劇類影集最佳女配角

《大熊餐廳》麗莎科倫扎亞斯（Liza Colón-Zayas）

最佳迷你影集

《馴鹿寶貝》

迷你影集、電視電影最佳男主角

《馴鹿寶貝》理查蓋德（Richard Gadd）

迷你影集、電視電影最佳女主角

《無間警探：Night Country》茱蒂佛斯特（Jodie Foster）

迷你影集、電視電影最佳男配角

《冰血暴》拉蒙尼莫里斯（Lamorne Morris）

迷你影集、電視電影最佳女配角

《馴鹿寶貝》潔西卡甘寧（Jessica Gunning）