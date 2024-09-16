藍心湄2個月狂瘦6公斤　「自掏腰包」廣告服裝全打包帶走

記者許逸群／台北報導

女星藍心湄20多年來首次代言塑身類商品，已經瘦了將近6公斤，把蜜大腿變鉛筆腿、肉餅臉變V字臉。藍心湄透露，她在這期間很慎重、謹慎地鑽研了很多相關資料，直到越來越多朋友都說自己變瘦，她才點頭接了代言。

▲藍心湄接下健康食品代言瘦身有成。（圖／鏡藝宏海提供）

雖然難免因為年紀增長，代謝變差接近「完結篇」了，加上藍心湄熱愛美食、宵夜又有小酌習慣，導致偶爾體脂肪飆升，或中段身材失控。有趣的是，藍心湄剛開始試用塑身產品時，沒讓親朋好友知道，結果到處被稱讚：「妳最近好瘦喔！」她才整個信心大增。

[廣告]請繼續往下閱讀...

先天家族遺傳「三高」的藍心湄，日常盡量吃好睡好、保持心情愉悅，更曾在節目上分享自創的慢深蹲及伸展運動，找自己喜歡跳的舞蹈，每天5到10分鐘動起來，維持緊實線條。不久前為了8月拍攝健康食品的廣告，藍心湄再次挑戰自己的性感尺度，讓大家看到年齡不是問題。

▲藍心湄拿起剪刀象徵「剪掉」過多的體脂肪。（圖／鏡藝宏海提供）

為了符合廣告中「剪掉」的概念，造型師陳孫華利用服裝造型，表現出一般人身材肥胖、厚重、太多的的累贅感，最後一刀刀把衣服剪掉，視覺效果極強。也因為廣告的多種造型服裝，都是依照藍心湄瘦下來的身材挑選準備，藍心湄不囉唆全部打包！

不僅如此，敬業的藍心湄在廣告拍攝的現場，還不斷跟導演要求一次又一次的演練與拍攝，就是希望呈現出最完美的姿態，敬業的態度也讓廠商大讚，並立刻詢問其它品項合作代言的可能。廣告完成後，品牌也對藍心湄的詮釋給了滿分，滿意到不行。