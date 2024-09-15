敖犬無預警公開「未婚妻肚子隆起照」！　憋好久突報喜：終於可以說

記者王靖淳／綜合報導

藝人敖犬（莊濠全）自節目《模範棒棒堂》出道，他在2022年大方認愛前空姐女友發發（FaFa），並於隔年求婚買下新房，感情甜蜜的兩人經常透過社群放閃、記錄日常。今（15）日他就分享一段短片，內容是發發剛吃飽時，小腹微微隆起的模樣，同時也搞笑表示：「有個好消息要跟大家宣布，憋了好久終於可以說了！」

▲敖犬與發發經常在社群放閃。（圖／翻攝自Instagram／bboyowodog）



影片中，敖犬首先問發發是否有什麼好消息要與大家分享，對方則是輕輕摸著自己剛吃飽微凸的肚子，含蓄地表達模稜兩可的訊息，讓人都以為她似乎是有了身孕。然而，事實上這是個小小的騙局，當敖犬問及發發懷孕幾個月時，她則一邊摸著肚子，一邊傻笑回答：「我剛吃飽。」小倆口一來一往幽默的互動，替這場爆笑騙局完美畫上句點。

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▲▼敖犬分享發發剛吃飽小腹隆起影片。（圖／翻攝自Instagram／bboyowodog）

敖犬還在文中幽默表示，一個他憋了很久的好消息，終於能夠公開向大家分享，雖然他並未明確透露具體內容，但還是成功激起粉絲們的好奇心。為此，貼文及影片曝光後，立即掀起網友按讚，同時也忍不住留言虧小倆口「可惡」、「差點就信了」、「還以為懷孕」、「本來還想打恭喜」、「希望有真正的好消息」，還有另派網友大讚，發發即使小腹微微隆起，身材也仍然很美、很瘦。