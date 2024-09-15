Makiyo瘦到只剩36公斤「曝感情狀況」！　大方祝福歐弟升格三寶爸

記者孟育民／台北報導

Makiyo在去年7月離婚，之後努力打拼賺錢，不過身形明顯消瘦掀起熱議，今（15）日出席洗衣店開幕活動，坦言飲食已經恢復正常，最瘦的時候只有36公斤，現在胖了大約10公斤，「我罩杯也回來了，胸部大約就有3公斤，能吃就吃，但也不要再胖下去，這樣剛剛好。」

▲Makiyo出席搬家換季大作戰。（圖／記者李毓康攝）

對於感情順其自然的Makiyo ，先前才在節目中坦承與年輕男生發生一夜情，沒想到對方卻暈船，甚至最多同時有7、8個男生追求她，不過她今鬆口仍是單身，「8個早沒有了，可能我真的連出去都沒有，也找不到我，他們就覺得我都不理人，跩屁啊！」她也開出擇偶條件，喊話要大方、會賺錢，不要裝、也不要軟弱，「男人就努力賺錢養女人，有錢了就有女人了呀，希望大家都可以過得好。不是只有對我大方，要對大家都很大方！」

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▲Makiyo現在單身。（圖／記者李毓康攝）

另外，Makiyo前男友歐弟（歐漢聲）日前再度成為三寶爸，她聽到後先笑問：「一樣的老婆嗎？」隨後大方送上祝福：「恭喜恭喜 ，我也想要有女兒，好想再生一個女兒，好可愛！」被問到要找誰想生女兒？她則表示：「找誰生都可以，反正都這樣了，還要挑誰？」