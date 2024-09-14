記者潘慧中／綜合報導

米可白（趙亦瑄）最近為了拍攝紀錄片，克服恐水症開始學習游泳。沒想到，照片曝光後被部分網友嫌棄「泳衣是一個老阿嬤在穿的好醜」，她看到後在14日回應了。

▲米可白泳裝被嫌醜。（圖／翻攝自Instagram／mimi00419）



米可白還原網友的完整留言，對方指稱：「米可白妳是一個大明星，但是妳穿的泳衣是一個老阿嬤在穿的好醜！妳是怕妳的好身材被別人看到嗎？」

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▲▼米可白強調自己是在接受訓練，「不是來花枝招展。」（圖／翻攝自Instagram／mimi00419）



對此，米可白先是附上3個驚訝的表情符號，接著才解釋她是在接受游泳訓練，「不是來花枝招展、泳裝走秀」，沒有過於著墨泳衣款式，「只希望我能好好享受游泳這件事 享受演員這件事～不要造成劇組人員的負擔～。」

▲怕水的米可白之前買泳裝都只是為了拍照。（圖／翻攝自Instagram／mimi00419）



畫面中，可以看到米可白戴著灰色漁夫帽，穿上黑色連身泳裝、以及白色防曬外套。雖然包覆住了豐滿上圍，但仍窺見她的窈窕曲線，甜美笑容融化大批粉絲的心。

米可白IG全文：

上次有人留言説：米可白你是一個大明星，但是你穿的泳衣是一個老阿嬤在穿的好醜！你是怕你的好身材被別人看到嗎？

我是來泳訓的～不是來花枝招展 泳裝走秀⋯我只希望我能好好享受游泳這件事 享受演員這件事～不要造成劇組人員的負擔～

本人會暈車 就怕等等暈浪～我連藥都帶了

日月潭我來了⋯我有點小緊張

相信自己 我一定行

#請忽略我的圓圓肚