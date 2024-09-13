謝京穎嫁張書偉半年突曬「抱娃照」！　羞喊：終於可以跟大家分享

記者王靖淳／綜合報導

女星謝京穎去年年底宣布和天團Energy成員張書偉登記結婚，今年6月正式舉辦婚禮，許多好友都紛紛獻上祝福，平時會在社群分享近況的她，最近卻突然公開一段自己替吸管杯宣傳的影片，興奮表示：「終於可以跟大家分享這個好消息！」為此，疑似「抱娃」的畫面曝光後，不僅抓住網友的眼球，更有不少人誤會她生了寶寶，紛紛朝聖按讚留言。

▲謝京穎無預警分享「抱娃畫面」。（圖／翻攝自Facebook／謝京穎 Orange）

影片中可見到，謝京穎身穿簡約的白色短袖T恤和牛仔短褲，整體造型輕鬆且自然。她將髮型梳成俐落的低雙馬尾，散發出親切又溫暖的氣息。謝京穎對鏡頭露出微笑，表情非常柔和幸福，顯示她處於一個開心的狀態。她雙手輕輕抱著一個用白布包裹的吸管杯，動作小心翼翼，如同抱著一個小嬰兒。

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▲謝京穎替吸管杯宣傳。（圖／翻攝自Facebook／謝京穎 Orange）

隨後，謝京穎在呼籲大家不要急著滑過影片，並在過程中詳細地解說吸管杯的設計理念與功能。為此，影片曝光後，立即吸引大批網友朝聖按讚，除了有人留言表示商品看起來很好用之外，也有人虧她影片的開場方式很有趣，並留言表示「嚇死！這什麼開頭」，結果釣出謝京穎本人親自回覆對方：「吸引你的眼球。」