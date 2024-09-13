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鍾明軒成都拍片認了「一堆人要我去」！　談收錢大外宣事件狠酸：可悲

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber鍾明軒以直率形象走紅，平時除了用心經營社群之外，同時也不吝嗇拍片與粉絲分享日常。最近他就上傳新片記錄在飛往一個神祕國度前，於成都轉機的過程，透露一堆網友留言要他去，同時也談論先前有部分網紅遭質疑收錢大外宣的事件，直言有這樣想法的人非常可悲。

▲▼▲鍾明軒會在社群記錄生活。（圖／翻攝自Instagram／big_star_ken）

▲鍾明軒會在社群記錄生活。（圖／翻攝自Instagram／big_star_ken）

鍾明軒坦言，他初次到中國大陸旅行時感到震驚，與過去的刻板印象產生強烈衝突，同時也強調，選擇去當地並非收錢，如果有人依然這樣認為，那他認為這些人就是自卑的人。鍾明軒指出，聰明的人會與時俱進，並且願意更新自己的看法，否則只能活在狹隘的世界中，「你要活在那樣的想像空間裡，那你就永遠不會成為聰明的人，你永遠不會與時俱進更新自己，你會活得非常可悲。」

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鍾明軒提及自己對當前「部分台灣人抵制中國大陸文化」的看法。他坦言，理解現在有些人對於去中國大陸的公眾人物持反對態度，但他認為，這種「先抵制、先攻擊、先謾罵」的行為並不值得推崇。身為成年人，鍾明軒表示自己不會參與這場「遊戲」。

▲▼▲鍾明軒會在社群記錄生活。（圖／翻攝自Instagram／big_star_ken）

▲鍾明軒會在社群分享日常。（圖／翻攝自Instagram／big_star_ken）

鍾明軒指出，部分台灣人無法承認中國大陸的進步，總是堅持一種優越感，認為台灣人比當地人更好。他表示，這樣的心態不但可悲，還會讓人失去進步的機會，同時也強調，只有經歷過，才能真正理解，「讀萬卷書不如行萬里路。」

此外，鍾明軒透露，自從發布在中國大陸旅遊的影片後，許多網友留言建議他「應該去成都看看」，因為他之前已經去過上海、北京、深圳等地，但尚未踏足成都。因此，他決定在近期旅行時，選擇成都作為轉機地點，並計劃在轉機的27小時內，深入了解這座城市。

▲▼鍾明軒。（圖／翻攝自Instagram／big_star_ken）

▲鍾明軒拍片透露一堆人要他去成都。（圖／翻攝自Instagram／big_star_ken）

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鍾明軒, 網紅, YouTuber

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