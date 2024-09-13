王心凌小巨蛋開唱倒數一個月　「曲目外洩」驚見塵封超久金曲！

記者蔡琛儀／台北報導

王心凌即將在10月12、13日於台北小巨蛋開唱，最近開始緊鑼密鼓的籌備工作，除了首度亮相的「羽翼移動城堡舞台」、甜蜜女王全新造型和斥資千萬由名導陳奕仁拍攝的全新影片之外，她在彩排室練團的影片也上線，搶先透露全新曲目，包括〈小星星〉、〈匿名的安慰〉等寶藏歌單，可以說是將第二輪的演唱會當成全新演唱會來做。

▲王心凌抱病彩排。（圖／天晴音樂提供）

王心凌不僅宣示了舞美翻新、視覺翻新，在歌單上更是大幅翻新，不但有之前釋出的新專輯中的〈言不由衷〉、〈最想你的〉、〈一律建議分手吧〉等在台灣首度公開演唱的全新作品，也同時翻出歌迷敲碗塵封金曲，讓想聽的經典全都一次唱過癮。

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在今日上線的彩排室影片中，可以看到敬業的王心凌，雖然感冒了依然賣力彩排，雖然旁人看了心疼，但她自己卻很豁達地說：「現在感冒感一感，後面就不感了。」她在外地工作結束之後一下飛機就直奔醫院看診，拿了藥後再展開密集的練團練舞工作。她更加碼透露，除了大家耳熟能詳的經典之外，兩天的演唱會各自準備了不同的驚喜，不管歌迷來到哪一場，都會有專屬的「當日限定」，令人期待。

▲王心凌相當用心準備這次演唱會。（圖／天晴音樂提供）

此外，近來她的經典作〈當你〉在Spotifly的排行榜上強勢重回前50強，王心凌表示自己每一場演唱會上，最期待的也是全場大合唱的〈當你〉，氣氛感人，每一次自己都要強忍著淚水才能唱完。