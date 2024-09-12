蔡小虎二登《綜藝一級棒》有望收視破3！　陳孟賢遭意外抖出月收百萬

記者孟育民／台北報導

中視《綜藝一級棒》本周新一集再度邀來台語天王蔡小虎，康康語帶興奮地說：「他今天來說(收視)要破3。」因為之前蔡小虎與龍千玉攜手上節目時，創下《綜藝一級棒》收視新高2.7，所以主持群聽聞蔡小虎二登節目都相當期待，陳孟賢更吐露:「節目要辦見面會就靠他了。」許志豪也相當看好：「我個人是感到非常有信心，這位大來賓真的是情義相挺，在很短的時間內再次來加持我們節目。」

▲《綜藝一級棒》再度邀來台語天王蔡小虎。（圖／中視提供）



蔡小虎在歌壇演唱過無數首經典好歌，製作單位為他精心設計「虎虎聲威秋意濃金曲挑戰賽」，蔡小虎一出場就演唱〈愛情的流浪兒·，這是他10年前錄製的歌曲，但他從未在公開場合唱過，為了《綜藝一級棒》再度重現這首曲。對每位歌手來說，蔡小虎就是心目中的天王，陳隨意就提及，「我和孟賢剛出道還沒有作品時，其實在外場都唱小虎哥的歌，都用他的歌賺了很多錢。」

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▲蔡小虎是許多人心中的偶像。（圖／中視提供）

話剛講完陳隨意馬上又改口「有賺錢，但沒賺很多錢」，康康改問陳孟賢，得到的答案竟是：「我是沒他賺的那麼多啦」，但這句話立刻被許志豪拆穿：「陳孟賢現在比陳隨意還要貴欸！」陳隨意也補刀：「新聞報導說他月入百萬。」康康立刻清醒：「所以我主持費拿比較少，是因為他領比較多嗎?」眼看場面失控，陳孟賢趕緊澄清：「那都是亂寫的啦」，主持群互相爆料的真實反應惹得在場笑聲連連。

▲蔡小虎被主持人康康（右）和許志豪（左）逗樂。（圖／中視提供）



而蔡小虎二登《綜藝一級棒》，不光獨唱，也陸續跟吳俊宏、沈建豪、陳思安、談詩玲等合唱，還切換日語歌、換服裝等，但康康也好奇蔡小虎為何會說日文，是否曾赴日留學，蔡小虎則幽默回應：「我是去打柏青哥學的！」全場一聽再度笑翻。



